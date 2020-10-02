Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor , son olarak Çaykur Rizespor 'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile sözleşme imzaladı.

ABD'de seçimler iptal olur mu? İşte 5 soruda Trump'ın kornavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi

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