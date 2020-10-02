TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile sözleşme imzaladı.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.
Törende bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, oyuncunun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, yeni transferle birlikte iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor