Son Dakika Haberleri: Samsunspor olağan kongresi ertelendi
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Samsunspor olağan kongresi ertelendi

47 saniye önce

Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Samsunspor olağan kongresi ertelendi, System.String[]
Samsunspor Kulübünün bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle 29 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Olağan kongrenin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda kırmızı-beyazlı kulübün görevlileri hazırladıkları tutanakla yeterli çoğunluğun sağlanamadığını kayıt altına aldı.

Kongrenin 29 Haziran Cumartesi günü aynı yerde saat 14.00'te yapılmasına karar verildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
Spor
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