Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası

6 saat önce

Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan ilk maçı Rizespor 3-2 kazanmıştı.

Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan ilk maçı Rizespor 3-2 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçını Serkan Tokat yönetecek...


Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Başından sonuna kadar maçı yaşayacağız. Mücadelenin yanında futbolun doğrularını oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Böyle bir takımı izlemek için taraftarlarımızı mutlaka stadyuma davet ediyoruz." demişti.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 
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