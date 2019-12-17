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Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası
6 saat önce
Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan ilk maçı Rizespor 3-2 kazanmıştı.
Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan ilk maçı Rizespor 3-2 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçını Serkan Tokat yönetecek...
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Başından sonuna kadar maçı yaşayacağız. Mücadelenin yanında futbolun doğrularını oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Böyle bir takımı izlemek için taraftarlarımızı mutlaka stadyuma davet ediyoruz." demişti.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04
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