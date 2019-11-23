Son Dakika Haberleri: Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır
Son Dakika Spor Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır

6 saat önce

Samsunspor, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Samsunspor Şanlıurfaspor maçına hazır, System.String[]

Samsunspor, yarın kendi sahasında karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Kırmızı-beyazlı takım bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bir çalışma yaptı. Isınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son bulan idmana sakatlıkları bulunan Bünyamin Cesur Karataş ve Okan Dernek katılmadı.


Yılport Samsunspor ile Şanlıurfaspor 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadında karşı karşıya gelecek. - SAMSUN

Şanlıurfaspor, Samsunspor, Nuri Asan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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