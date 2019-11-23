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Samsunspor, Şanlıurfaspor maçını beklemeye geçti!
6 saat önce
Kırmızı-beyazlı takım bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bir çalışma yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bir çalışma yaptı.
Isınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son bulan idmana sakatlıkları bulunan Bünyamin Cesur Karataş ve Okan Dernek katılmadı.
Yılport Samsunspor ile Şanlıurfaspor 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadında karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:37
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