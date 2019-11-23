Son Dakika Haberleri: Samsunspor, Şanlıurfaspor maçını beklemeye geçti!
Son Dakika Spor Samsunspor, Şanlıurfaspor maçını beklemeye geçti! - Son Dakika Spor

Samsunspor, Şanlıurfaspor maçını beklemeye geçti!

6 saat önce

Kırmızı-beyazlı takım bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bir çalışma yaptı.

Samsunspor, Şanlıurfaspor maçını beklemeye geçti!, System.String[]

Kırmızı-beyazlı takım bugün Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde bir çalışma yaptı.


Isınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından son bulan idmana sakatlıkları bulunan Bünyamin Cesur Karataş ve Okan Dernek katılmadı.


Yılport Samsunspor ile Şanlıurfaspor 24 Kasım Pazar günü saat 13.30'da 19 Mayıs Stadında karşı karşıya gelecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Şanlıurfaspor, Samsunspor, Nuri Asan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:37 
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