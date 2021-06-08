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Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75 - Son Dakika

Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75

08.06.2021 17:32
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75, System.String[]

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Erhan GürselSAMSUNSPOR: Kahlıl Quınton Dukes 25, Ahmet Fatih Cantitiz 17, Tımothy Luız Soares 12, Berkay Çıvgın 10, Mert Ali Sert 6, Can Özcan 5SEMT77 YALOVASPOR: Lamont da Sean Jones 27, Hüseyin Akın Kandemir 15, Tunahan Dikmen...

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Murat Ciner, Erhan GürselSAMSUNSPOR: Kahlıl Quınton Dukes 25, Ahmet Fatih Cantitiz 17, Tımothy Luız Soares 12, Berkay Çıvgın 10, Mert Ali Sert 6, Can Özcan 5SEMT77 YALOVASPOR: Lamont da Sean Jones 27, Hüseyin Akın Kandemir 15, Tunahan Dikmen 11, Şahin Ekmen 8, Yancy Derınger Gates 5, Emircan Soy 4, Melih Kapucu 3, Yunus Akçay 21'İNCİ PERİYOT: 18-25İLK YARI: 46-443'ÜNCÜ PERİYOT: 62-59 Türkiye Basketbol 1'inci Lig'de play-off final karşılaşmasında Samsunspor sahasında, Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı. Samsunspor, mücadeleyi 79-75'lik skorla kazandı.Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada art arda top kayıpları yaşayan Samsunspor 1'nci çeyreği 18-25 geride tamamladı. 2'nci çeyrekte daha etkili oynayan Samsunspor devreye 46-44 önde girdi. 3'üncü çeyrekte rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan kırmızı-beyazlılar, maçın son bölümüne ise üç sayı farkla 62-59 önde başladı. Son çeyrekte ise etkili oyununu sürdüren Samsunspor, karşılaşmayı 79-75 galip tamamladı.İKİNCİ MAÇ 10 HAZİRAN'DASerinin ikinci maçı da 10 Haziran Perşembe günü Samsun'da oynanacak.

Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75
Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75

Mehmet Keseratar, Ahmet Fatih, Samsunspor, Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Samsunspor-Semt77 Yalovaspor: 79-75 - Son Dakika Spor


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