- 'Samsunspor tabelası' ait olduğu yere geri döndü

Atakum Belediyesi onardı, 'Şanlı Arma' yeniden sahilde

SAMSUN - Atakum'un simgeleri arasında yer alan, Halk İskelesi'nin önündeki armalı 'Samsunspor tabelası', ait olduğu yere geri döndü. Uğradığı çirkin saldırı sonrası Atakum Belediyesi ekiplerince bakıma alınan tabela, Samsunlularla yeniden buluştu.

Samsunspor taraftarının yanı sıra Atakum'u ziyaret eden herkesin anı fotoğrafı çektirdiği Halk İskelesi önündeki armalı Samsunspor tabelası, ait olduğu yere geri döndü. Eylül ayının ilk günlerinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen Samsunspor tabelasının arması kırılmış, bazı bölümleri parçalanmıştı. Saha kontrolü sırasında hasarı belirleyen Atakum Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Reklam Atölyesi ekipleri, tabelayı bulunduğu yerden kaldırarak bakıma almıştı. Emniyet güçleri, tabelaya zarar verenlerin bulunması için inceleme başlatmıştı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atatürklü armamıza, günümüze güneşten önce doğan sevdamıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum. Samsunsporumuza, Ulu önderimizin bulunduğu armamıza zarar vermek; cumhuriyetimize, kentimize, sevdamıza, Samsunlulara hakarettir" açıklamasını yapmıştı.

Atakum Belediyesi Reklam Atölyesi ekiplerince onarım için yerinden kaldırılan armalı Samsunspor tabelasının zarar gören bölümleri yenilendi. Kırılan parçaları yeniden üretilen tabelanın gövde kısmı boyanarak baskılı kısımları değiştirildi. Belediye ekiplerince ait olduğu yere geri getirilen simge tabela, Halk İskelesi önündeki platforma sabitlendi.

"Atatürklü şanlı arması ile Samsunspor bizim kırmızı çizgimiz"

Atatürklü, şanlı arması ile kentin en önemli değeri olan Samsunspor'un tüm Samsunlular için bir kırmızı çizgi olduğunu hatırlatan Cemil Deveci, "Halk İskelesi'nin önündeki armalı Samsunspor tabelamız maalesef çirkin bir saldırıya uğradı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürklü armaya zarar verenleri bir kez daha kınıyorum. Samsunspor tabelası Atakum Sahili'nin simgesi. Orada on binlerce Samsunspor sevdalısı ve kentimizi ziyaret eden yurttaşın anı fotoğrafları var. Şampiyonluk, galibiyet kutlamaları orada yapılıyor. Çalışma arkadaşlarım tabeladaki olumsuzluğu fark ettikleri gibi müdahale etti. Onarım biter bitmez de ait olduğu yere geri getirdiler. Samsunspor için duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerim şunu lütfen unutmasın. Atatürklü, şanlı arması ile Samsunspor bizim kırmızı çizgimiz. Bu sezonun sonunda simge tabelanın önünde meşaleleri yakıp Samsunspor'un Süper Lig'e yükselişini hep beraber kutlayacağız" diye konuştu.