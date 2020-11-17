Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek - Son Dakika

Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek

17.11.2020 14:50

- Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek Samsunspor Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği, spinal müsküler atrofi hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

- Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek

SAMSUN - Samsunspor Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği, spinal müsküler atrofi hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kurulduğu günden beri birçok sosyal projeye imza atan Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği, SMA hastası olan 19 aylık Pamir Pekin'e el uzattı. Grup yönetimi Küçük Pamir'in tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla başlatılan kampanya için bağış etkinliği düzenledi.

Kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı kampanyaya bağışlayacaklarını belirten grup, etkinlikte Pamir bebek için desteğini iletmek isteyen vatandaşları da kabul etti. Küçük çocuklarda harçlıklarından artırdıkları paraları Pamir bebek için bağış yaptı. Küçük Pamir'e umut olmak için kampanyaya destek olunması yönünde çağrı yapıldı.

Kampanyaya tam destek

Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği Başkanı Volkan Altun, içinde insan sevgisi olan herkesin bu kampanyaya destek vermesi gerektiğini belirterek, "Küçük Pamir'in bu tedavisi çok pahalı. Çocuğumuzun sağlığına kavuşabilmesi için yaklaşık 2 milyon 132 bin Euro'ya ihtiyaç var. Ailenin bunu karşılaması mümkün değil. Çevremizde kampanyaya destek olacak herkesi harekete geçirmek zorundayız. Dostumuza, arkadaşlarınıza destek mesajını gönderip bu mesajın yayılmasına yardımcı olmalıyız. Küçük bir bebeğin hayatını birlikte kurtarabiliriz" dedi.

Zaman çok kısa

Başkan Volkan Altun, yurt dışında bu tür hastalara uygulanan gen tedavisinin, klinik denemeler sonucunda 2 yaşına kadar çocuklara uygulandığını, küçük Pamir'in zamanının azaldığını, bu yüzden bir an önce paranın tedarik edilip tedavisinin başlanması gerektiğini de ifade etti.

Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek
Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek
Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek
Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek

spinal müsküler atrofi, Pamir Pekin, Samsunspor, Taraftar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı         
15:12
Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü         
14:57
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var         
14:25
Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı         
14:14
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada         
11:04
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 15:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor taraftar grubundan Pamir bebek için destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei