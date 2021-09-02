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Mehmet Altıparmak: "TFF 1. Lig'in markası Samsunspor" - Son Dakika

Mehmet Altıparmak: "TFF 1. Lig'in markası Samsunspor"

02.09.2021 19:27

- Mehmet Altıparmak: "TFF 1. Lig'in markası Samsunspor" Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligde mücadele ettikleri takımların ve rakip futbolcuların Samsunspor'a karşı farklı hazırlandığını, TFF 1. Lig'in markasının Samsunspor olduğunu söyledi.

- Mehmet Altıparmak: "TFF 1. Lig'in markası Samsunspor"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ligde mücadele ettikleri takımların ve rakip futbolcuların Samsunspor'a karşı farklı hazırlandığını, TFF 1. Lig'in markasının Samsunspor olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, milli maç arasını da lige hazırlanarak geçiriyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TFF 1. Lig'in markası Samsunspor"

Rakiplerin Samsunspor'a karşı diğer rakiplere olduğundan daha farklı şekilde hazırlandığını dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Süper Lig'de oynarken nasıl ki büyük takımlara karşı nasıl hazırlanıyorlarsa TFF 1. Lig'in markası da Samsunspor. Eski futbolcumuz olmasına da gerek yok kim olursa olsun Samsunspor'a karşı oynayan tüm takımlardaki futbolcuların hepsi takımımıza daha farklı hazırlanıyor. Çünkü Samsunspor maçları daha fazla izleniyor. Daha fazla reytingi var. Herkes de kendini daha fazla göstermek isteyecektir. Bu çok normal. Oyuncularıma da söylüyorum. Biz her şeye hazırlıklı olacağız. Kim olursa olsun kimle oynarsak oynayalım tüm rakiplerimizi ciddiye alacağız. Sahada bizim ne yaptığımız önemli. Biz iyi olduğumuzda rakibimiz yok" dedi.

"Yeni transferler yakında takımla çalışmaya başlayacak"

Transferlerin de özel program sonrası takımla antrenmanlara başlayacağını ifade eden Mehmet Altıparmak, "Transfer döneminin sonu geldi. Ligin artık yavaş yavaş şekillenmeye başladığı dönemler geldi. Biz de hem transfer ettiğimiz hem de sakat oyuncularla birlikte milli takım arasını iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Keçiörengücü karşılaşmasıyla 7 günde oynayacağımız 3 maç var ve bütün oyuncularımızla birlikte oynamak istiyoruz. Son transfer ettiğimiz 3 yabancı oyuncumuz Fofana, Diomande ve Alen Melunovic sezon başı antrenmanlarını yapmadıkları için onları özel antrenmanla sezona hazırlıyoruz. Nasıl ki biz takımla iki kamp yapıp, 35-40 günde takımı hazırladıysak, o oyuncuları da 15-20 günlük süre zarfında hazırlamaya çalışıyoruz. Biraz da hızlandırılmış tur tabii ki. Fofana ve Diomande az da olsa antrenman yapıp geldikleri için yavaş yavaş takımın içine katılmaya başladı. Sadece Alen Melunovic'in hem kondisyon olarak hem de kuvvet olarak farklı ve özel bir antrenmanı var. Taraftarlar hep şunu soruyor; 'Acaba sakat oyuncu mu alındı?' diye. Alen, sakat falan alınmadı. Geldiğinde de antrenmanlara çıkıyordu fakat Alen, Fofana ve Diomande'yi bir hafta takımdan ayrı çalıştırdık. Fofana, Diomande bugün itibarıyla bizim idmanlarımıza katılmaya başladı. Alen de 2-3 gün özel idmanlarını yaptıktan sonra aramıza katılacak" diye konuştu.

"Biz Samsunspor'uz, kimle oynarsak oynayalım kendi oyunumuzu oynarız"

Samsunspor'un her maçta kendi oyununu oynayacağına değinen Altıparmak, "Biz, Keçiörengücü'ne özel tedbir almayacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Biz Samsunspor'uz. Nerede, hangi takımla oynarsak oynayalım kendi oyunumuzu oynarız. Bu maçta da onlardan biri olacak. Nasıl ki geçen hafta Kocaeli'ye gittik, kendi oyunumuzu oynadık, belki gol atamadık ama deplasmanda kazanacak kadar pozisyona girdik. 10-12 pozisyonumuz var. Belki maçı 1-0 kaybettik ama önemli olan, bizim sahada ne yaptığımız. Biz ilk iki maçta kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Samsun'daki maçta daha fazla oynadık, oradaki maçta 60-70 dakikasını oynayabildik. Bunu daha fazla geliştireceğiz. Aramıza katılacak oyuncularla birlikte oyun sistemi ve şekli üzerinde çalışacağız. Ama sistemimiz hiç değişmeyecek. Hangi takımla, hangi sahada nerede oynarsak oynayalım, Samsunspor takımı, önde oynayan, önde basan, gol pozisyonuna giren, üreten bir takım olacak" şeklinde konuştu.

"Ercan Yazıcı kiralandı, Plumain takım arıyor"

Takımdan gidecek oyuncular hakkında da konuşan Altıparmak, şunları söyledi:

"Plumain kendine takım bulamadığı için bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor. FIFA kuralları gereği takımdan ayrı çalıştıramıyoruz. Mecburen takımın içinde olacak. Şu anda da bizim resmi oyuncumuz. Şu anda Ercan Yazıcı da kiralık gidecek. Çünkü çok fazla stoperimiz var. Samsunspor'a çok fazla faydası oldu. Hem iyi hem de kötü zamanımızda burada oldu. Kendisiyle görüştük. O da Keçiörengücü ile büyük ihtimalle anlaşacak. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Onun dışında 1-2 genç oyuncu ile ilgili kulüplerden talep geliyor. Bunların ardından kadromuz netleşecek."

Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor
Mehmet Altıparmak: TFF 1. Lig'in markası Samsunspor

Mehmet Altıparmak, KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Altıparmak: 'TFF 1. Lig'in markası Samsunspor' - Son Dakika Spor


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