Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yerli forvet istiyor - Son Dakika

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yerli forvet istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yerli bir forvete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yerli forvet istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yerli bir forvete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, herkesin parmakla gösterdiği sempatik bir takım olmak istediklerini dile getirdi.

Taraftarlara keyif veren bir futbol anlayışı ile tüm maçlara çıkacaklarına işaret eden Sağlam, "Her rakip bizim için değerli ve önemlidir. Futbolun gereğinden ve doğasında bulunan rekabet sonuna kadar yaşanırken, aynı zamanda da her takıma saygımızı her fırsatta dile getireceğiz, onu koruyacağız. Kazanırken ve işler iyi giderken de daha fazla çalışmanın yollarını arayacağız. Her şey yolunda giderken daha mütevazı nasıl olunur onu göstereceğiz. Taraflı tarafsız herkesin sempati duyduğu, beğendiği ve parmakla gösterdiği bir takım haline inşallah geleceğiz." diye konuştu.

Kızılyıldız'da forma giyen Portekizli santrfor Tomane ile ilgilendiklerini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Oyuncunun transferi konusunda bugün veya yarın açıklama yapılacaktır. Ama maalesef onun da kulübüyle ilgili özel bir durumu var ve onunla anlaşma durumu olduğunda size gerekli detayları da verebiliriz. Ama yerli bir forvete ihtiyacımız var. Çünkü takımımızdan geçtiğimiz sezon forvet mevkisinde oynattığımız Atabey ve Bahattin ayrıldı. Onların yerine de sadece bir kişi aldık. Futbol düzeyinde bizim bir forvete daha ihtiyacımız var gibi görünüyor."

"Takımları bekleyen önemli bir risk de Kovid-19"

Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alternatifli bir kadro oluşturduklarının altını çizdi.

"Bizim birkaç bölgeye daha ihtiyacımız var. Bu sene çok farklı bir sezon yaşanacak." diyen Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımların durumuna ve gelişmelere baktığımız zaman dün Ümraniyespor'da çok ciddi anlamda çok sayıda futbolcunun ve çalışanların koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını görüyoruz. Belki ilerleyen süreçte belki farklı takımlarda belki de bizde farklı şekilde bu sorunlarla karşılaşacağız. Ligin sakatlık ve ceza durumlarını göz önünde bulundurduğunuz zaman bu sene takımlarımızı bekleyen önemli bir risk de bu salgın hastalık gibi görünüyor. Bazen lig içinde 2 sakat oyuncun ve 2 cezalı oyuncun varken, belki de 3 oyuncunuzu da virüsten dolayı oynatamayacaksınız. Biz alternatifli bir kadro oluşturmak, takımımızdaki oyuncu sayımızı bu türlü sıkıntılı günlerde, hedefimizden uzaklaşmayacak şekilde sayıyı fazla tutmak zorundayız. O yüzden birkaç oyuncuya daha ihtiyacımız var."

Ligde favori gösterilen takımların bulunduğuna dikkati çeken Sağlam, "Favori gösterilme sebepleri de transfer döneminde yapmış oldukları çalışmalardır. Altay, Adana Demirspor, Samsunspor, Bursaspor, Akhisar görünüyor. Ama futbol öyle bir şeyki birkaç takım aradan sıyrılıyor ve favori gösterilenlerden çok daha iyi performanslar gösterebiliyorlar." ifadesinde bulundu.

Ligde geçen sezon iyi performans sergileyip üst sıralarda yer alamamış ama kadrolarını bozmamış ve geçen sezonki kadroları ile lige devam edecek takımlardan birkaç tanesinin de bu yarışın içinde olacağını düşündüğünü belirten Sağlam, "Bizim şampiyon olmamız için her maçı final maçı gibi oynayıp, her maçı çok ciddiye alıp, futbolun her zaman karşımıza çıkardığı sürprizlerle karşılaşmamak zorunda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam yerli forvet istiyor - Son Dakika Spor

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