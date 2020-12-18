Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Ligin ilk yarısını ya birinci ya da ikinci tamamlamayı istiyoruz" - Son Dakika

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Ligin ilk yarısını ya birinci ya da ikinci tamamlamayı istiyoruz"

18.12.2020 12:03
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam:

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ligin ilk yarısının bitimine 3 maç bulunduğunu belirterek, "Bu maçları kazanarak alacağımız 9 puanla ligin ilk yarısını ya birinci ya da ikinci tamamlamayı istiyoruz.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ligin ilk yarısının bitimine 3 maç bulunduğunu belirterek, "Bu maçları kazanarak alacağımız 9 puanla ligin ilk yarısını ya birinci ya da ikinci tamamlamayı istiyoruz." dedi.

Sağlam, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, takımın ligdeki durumunu değerlendirdi.

İkili mücadele ve top kapma istatistiklerinde ligin birincisi olduklarına işaret eden Sağlam, "Bu istatistikler üzerinden bakıldığında kimse bizim takıma, 'Koşmuyor, mücadele etmiyor' diyemez. Bir maçta en çok pozisyona giren takımlar listesinde Adana Demirspor ile birinciliği paylaşıyoruz. Ayrıca bir maçta en çok sut atan ve isabet sağlayan takımız ama bunu değerlendirmeyle alakalı sıkıntılarımız var. İnşallah bundan sonra kazandığımız pozisyonları değerlendirme noktasında oyuncularımız daha çok sorumluluk alacak." diye konuştu.

Ligde sakatlıklar nedeniyle bugüne kadar tam kadro ile mücadele edemediklerini, halen TFF 2. Lig'de kurulan kadro ile mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Samsunspor'u sevdiğim için buraya geldim. Geldikten sonra da büyük hedefler koyarak meydan okuduk. Halen de meydan okumaya devam ediyorum. 'Bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig' dedik ve halen bu hedef doğrultusunda yürüyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ama bu hiçbir zaman kolay olmadı. Bu sene de kolay olmayacak. Zaman zaman düşüşler yaşayacağız ama yeniden ayağa kalkıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. İlk günkü heyecanım halen var. İnanıyorum ki kenetleneceğiz birbirimize, sahipleneceğiz ve bu işin sonunu getireceğiz. 24 puandayız ve liderden sadece 3 puan gerideyiz. Ligin ilk yarısının bitimine 3 maç var. Bu maçları kazanarak alacağımız 9 puanla ligin ilk yarısını ya birinci ya da ikinci tamamlamayı istiyoruz."

Sağlam, Süper Lig hedefi doğrultusunda devre arasında gerekli takviyeleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Samsunspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: 'Ligin ilk yarısını ya birinci ya da ikinci tamamlamayı istiyoruz' - Son Dakika Spor


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