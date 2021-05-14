Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz" - Son Dakika

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz"

14.05.2021 12:37

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu ile karşılaşacak olan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz.

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu ile karşılaşacak olan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Sağlam, Nuri Asan Tesislerinde yaptığı açıklamada, Altınordu maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Takımın moralinin üst düzeyde olduğunu ve aynı sinerjiyi taraftarların da yaşaması gerektiğini belirten Sağlam, "Bizim ligdeki hedefimiz 34 maç sonunda Süper Lig'e çıkmaktı. Maalesef Türk futbol tarihinde hiç görülmemiş, belki de bundan sonra görülmeyecek bir puan tablosu ortaya çıktı ve biz de lige çıkamadık. Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak ve bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Play-off ilk maçını Altınordu ile deplasmanda oynayacağız. Deplasmanda iyi bir sonuç alarak ikinci maç öncesinde avantaj elde etmek istiyoruz. Ligde son 4 haftada ortaya koyduğumuz iyi mücadelenin, güzel ve üretken futbolun devamını sağlayabilirsek final öncesinde bize umut aşılayacak ve moral verecek bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlam, takımda sakatlığı bulunan Tomane dışında Brice Dja Djedje'nin de hafif sakatlığı olduğuna işaret ederek, "Benim taraftarlarımızdan ve camiamızdan isteğim şudur; Bundan önce yazılan, söylenen, konuşulan herhangi kimsenin hoşuna gitmeyen ne varsa bütün bunları geride bırakıp, hep birlikte birbirimize sarılıp bir bütünlük oluşturup sinerji çıkarıp bu işin sonunu getirmek istiyoruz. Samsunsporluyum diyen herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu işin sonunun güzel olacağına inanıyorum, hep beraber başaracağız. İlk maçın Altınordu ile deplasmanda olması avantajdır. Ama içeride veya dışarıda oynayalım bizim yapmamız gereken bir iş var ki bundan sonraki süreci en iyi şekilde değerlendirip 26 Mayıs gecesinde takımı Süper Lig'e çıkaralım ve bu mutluluğu camiamızla birlikte yaşayalım." diye konuştu.

Takım kaptanı Yalçın Kılınç ise ligi iyi bir yerde bitirdiklerini ancak 3 takımın aynı puanı olması nedeniyle averajla üçüncü oldukları için bir üst lige yükselemediklerini hatırlattı.

Play-off maçları öncesinde takımın iyi hazırlandığına işaret eden Kılınç, şunları kaydetti:

"Play-off bizim için yeni bir heyecan. Takım olarak iyi bir durumdayız ve ligin son 4 maçını kazanarak bu noktaya geldik. Tecrübeli ve iyi bir kadroya sahibiz. Önceliğimiz Altınordu maçı, bu maçı geçerek finale çıkmayı arzuluyoruz. Takım olarak ligde zaten rakiplerimizin gerisinde olduğumuz için play-off bekliyorduk, çünkü rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyorduk ve onlarda puan kaybetmedi. Play-off'a kaldığımız için moralimizi bozuk değil. 2-2 berabere kaldığımız Menemenspor maçında biraz moral bozukluğu yaşadık sonra bunu atlattık. Ben takım arkadaşlarıma çok inanıyorum ve güveniyorum inşallah işin sonunu getireceğiz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sağlam yönetiminde futbolcular pas çalışması ile ısınma, 6'ya 3 oyun, 7'ye 7 üç takımlı turnuva ve 11'e 11 taktik çalışması yaptı.

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz

Samsunspor, Altınordu, Play Off, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: 'Süper Lig hayalimizi 26 Mayıs'ta sonlandırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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