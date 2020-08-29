Samsunspor Trabzonspor maçının ardından

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan hazırlık maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile Trabzonspor Teknik Direktörü Edward Newton takımlarını değerlendirdiler.

Samsunspor'un 2-1 kazandığı Karadeniz derbisinin ardından basın toplantısında konuşan 2 teknik adam takımlarının durumları hakkında açıklamada bulundular.

Ertuğrul Sağlam: "Zorlu bir lig öncesinde Trabzonspor ile oynamak iyi oldu"

Kendileri açısından kazanımları çok olan bir maç oynadıklarına değinen Ertuğrul Sağlam, "İlk maçımızı oynadık. Daha fazla maç oynamak istiyorduk ama olmadı. Bu maçtan fiziksel olarak hangi seviyede olduğumuzu görmek ve sistemle alakalı anlayışın yansımasını görmekti. 2 takımın da ilk hazırlık maçıydı. Onun için oyun kalitesi açısından fazla bir beklentimiz yoktu. 2 takım da iyi mücadele etti. 2. yarı taze oyuncular girdi. 2. yarı da mücadele açısından fena olmadı. Sonuç olarak bizim açımızdan kazanımları olan bir maç oynadık. Zorlu bir lig öncesinde Trabzonspor ile oynamak iyi oldu. Transfer ettiğimiz oyuncuların takıma geç katılması maçta olmalarını engelledi. Pazartesi günü aramıza katılacaklar olacak. Onları da aramıza alıp 11 Eylül'de başlayacak lig öncesinde takımımızın içine katacağız. Bu zorlu Süper Lig mücadelesine hazırlayacağız. Bütün hedefimiz ve amacımız ligin sonunda ulaşmak istediğimiz şampiyonluk ve Süper Lig özlemini sonlandırabilmek. Bütün çalışmamız bu yönde ilerliyor. Yeni gelecek arkadaşlarla takımımız çok daha güçlü ve alternatifli olacak. Bu lig mücadelesinin sonunda taraftarın yıllarıdır özlediği Süper Lig'e ulaşacağımızı umuyorum. Trabzonspor takımına da buraya geldikleri için teşekkür ederim. Onlara da lig mücadelesinde başarılar diliyorum. İki takım arasındaki dostluk için iyi bir maç oldu" dedi.

Newton: "Bizim için iyi bir antrenman oldu"

Yeni transferlerin adaptasyona ihtiyacı olduğunun altını çizen Edward Newton, "Genç arkadaşlarımız ve diğer arkadaşlar için iyi bir antrenman oldu. Onları görme fırsatı bulduk. Bazı arkadaşlarımız kendi pozisyonlarda oynadılar bazıları da farklı yerlerde oynadılar. Genel olarak iyi iş çıkardık. İlk maçımızdı. Üzerine çalışmamız gereken konular var. Bunları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. İyi mücadele oldu. Yeni transferlerin gösterdiği performanslardan memnunum. Adaptasyon açısından onlar adına çok zor olacak. Başka bir ülkeden gelip başka bir ülkede futbol oynamak zor. İlerleyen zamanda adaptasyon sorununu da atlatınca takıma daha faydalı olacaklarını düşünüyorum. Samsunspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN