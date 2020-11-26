Samsunspor, Tuzlaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika

Samsunspor, Tuzlaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

26.11.2020 14:09
Samsunspor, Tuzlaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, son 3 maçta aldıkları beraberliklerin ardından Tuzlaspor karşılaşmasında mutlak kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, son 3 maçta aldıkları beraberliklerin ardından Tuzlaspor karşılaşmasında mutlak kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Aztopal, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu sahalarında Tuzlaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Ligde 17 puanla 6'ncı sırada olduklarını hatırlatan Aztopal, 20 puanlı lider Altınordu ile aralarında 3 puan bulunduğuna dikkati çekti.

Teknik direktörlerinin de zaman zaman dile getirdiği gibi bu ligde 2 puan ortalaması ile ilerlemenin kendilerini hedefe götüreceğini kaydeden Aztopal, "Şu anda 3 puanlık bir geride olma durumumuz var. Kişisel beklentim, 10'uncu haftayı 20-21 puanla tamamlamaktı. Onun biraz altındayız. Tabii ki daha iyi konumda olabilirdik, olmalıydık da ama yine de arada neredeyse hiç fark olmaması, bu ligde her takımın her takımı yenebildiğini göstermesi ve ortaya konulan mücadelenin ne kadar önemli olduğunu görmek açısından son derece önemli bir tablo ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Bu hafta yapacakları Tuzlaspor maçını mutlak kazanmak zorunda olduklarını belirten Aztopal, şunları kaydetti:

"Elbette ki her zaman kazanmak için çıkarsın ama bazı maçlar stratejik maçlardır. Alınacak 1 puanın çok önemi vardır. Tuzlaspor müsabakası, anlattığım hikayenin bizi getirdiği nokta itibarıyla kesinlikle ve kesinlikle 3 puan almak zorunda olduğumuz bir maç. Oyuncu grubunda son 3 maçta galibiyet alamamanın verdiği moral bozukluğu da var fakat Tuzlaspor ile yapacakları maçla ilgili inançlarının da son derece yüksek olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla geldiğimiz noktada pazar günü karşılaşacağımız Tuzlaspor maçı önem arz ediyor."

"Brice Dja Djedje ile anlaşma sağladık"

Aztopal, transfer çalışmalarına da başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Transfer ekip işidir. Hem geçtiğimiz hem de bu sezon transferlerimizi ekip çalışması ile yaptık. Başkanımız, teknik direktörümüz, scout ekibimiz, transfer komitemiz ve ben birlikte hareket ediyoruz. Hocamızın istemediği hiçbir oyuncuyu almadık. Devre arasında takıma 3 takviye yapacağız. Bunlardan biri de hafta sonu takıma katılacak Brice Dja Djedje. Bu futbolcu ile anlaşma sağladık. Hiçbir kulüple sözleşmesi bulunmadığı için erkenden takımımıza katılıp hazırlıklarına başlayacak. Kamuoyunca adı geçen Jahovic ve Ofoedu ise şu an için gündemimizde yok."

Sakatlıkları bulunan Tomane ve Kevin Boli'nin iyileştiğini anlatan Aztopal, "Tomane hazır duruma geldi ancak Kevin Boli önümüzdeki hafta hazır olacak. Ayrıca Giresunspor maçında sakatlanan Caner Arıcı, Ahmethan Köse ve Veli Çetin'in tedavilerine başlandı. Bu futbolcularımız Tuzlaspor maçında forma giyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Tuzlaspor, Transfer, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, Tuzlaspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor - Son Dakika Spor


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