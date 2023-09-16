Icardi, Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu egale etti - Son Dakika

Icardi, Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu egale etti

Son Güncelleme: 16.09.2023 23:39

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Yılport Samsunspor maçında da gol atarak Burak Yılmaz'ın üst üste gol atma rekorunu egale etti. Icardi, son 11 Süper Lig maçında da gol atarak 2007/08'den bu yana en uzun serinin sahibi olan Yılmaz'ın rekoruna ulaştı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Icardi, Samsunspor maçında da gol atarak Burak Yılmaz'ın üst üste gol atma rekorunu egale etti.

SON 11 MAÇTA GOL ATTI

Hakim Ziyech'in sert şutuna kafa atarak topu ağlara gönderen Arjantinli yıldız, ilk 11 çıktığı son 11 Süper Lig maçında da gol attı.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Opta'nın verilerine göre, toplam 18 gole ulaşan Mauro Icardi böylece, 2007/08'den bu yana en uzun serinin sahibi olan Burak Yılmaz'ın (11 maç; Mayıs-Kasım 2011) rekorunu egale etti.

EN ÇOK KAFA GOLÜ ATAN İSİM OLDU

Performansıyla taraftarın sevgilisi olan başarılı futbolcu, 2022/23'ten bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncu olmayı da başardı.

Samsunspor'u da boş geçmeyen Icardi, Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu egale etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Mauro Icardi, Burak Yılmaz, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Icardi, Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu egale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Icardi, Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu egale etti - Son Dakika
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