Samsunspor'un 31 yıllık acısı - Son Dakika

Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını yaşamını yitiren futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu için Zonguldak'ta anma programı düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik Merkezi tarafından Sporcu Fabrikasında bulunan atölye salonunda, trafik kazasında hayatını kaybeden Zonguldak'lı futbolcu Badalıoğlu'nun ölümünün 31. yılı nedeniyle anma programı düzenlendiği belirtildi.

Anma programına, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Spor Şube Müdürü Gazel Güven, Gençlik Merkezi Müdürü Vekili Hamza Gök, Muzaffer Badalıoğlu'nun eşi Şükran Badalıoğlu ve akrabalarının katıldığı ifade edilen açıklamada, Badalıoğlu'nun takım arkadaşlarının konuşmalarının ardından hatıra fotoğrafının çekildiği kaydedildi.