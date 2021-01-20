Samsunspor'un 32 yıllık acısı (2) - Son Dakika

Samsun spor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Havza ilçesinde geçirdiği kazanın 32. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden ve "futbol şehitleri" olarak Türk futbol tarihine adları geçen kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan, kazanın yaşandığı yerde anıldı.

Pandemi nedeni ile kısıtlı sayıda katılımcı ile düzenlenen anma programına Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Havzalı Şirinler Grubu Başkanı Emre Aysan, Havza Belediye spor Başkanı Aziz Pekşen, İdareci ve teknik ekip ile futbolcuları, siyasi parti temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Grup adına açıklama yapan Aysan kaza günü ve sonrası yaşanalar hakkında bilgiler aktardı. Aysan, 30 yıl önceki kazada hayatlarını kaybedenlerin Samsun ve Türk sporunu büyük bir yasa boğduğunu kaydederek, "Şirinler Grubu olarak bu acı günümüzü unutmayacağımızı belirtir, hayatını kaybeden hocamız ve futbolcularımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz" dedi.

Aysan, kaza yerine Samsunspor Futbol Şehitleri Anıtı'nın bir an önce yapılması dileğinde bulunarak, "Biz burada her sene toprağın üzerine çiçek bırakıp onları yad ediyoruz. Onların isimlerini yaşatmak çaba gösteriyoruz. İnşallah bu bir dahaki yıl burada bir anıtın önünde anma programı düzenleriz diye bekliyoruz. Ben ömrüm yetiğince hey yıl buraya geleceğim. Allah devlet büyüklerimize zeval vermesin. 32 yılın aradan sonra Samsun'da şehitlerimiz için yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Konuşmaların dualar edilerek kaza yerine çiçek bırakıldı.

Samsunspor kafilesi, 55 DU 637 plakalı kulüp otobüsüyle 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynanacak 1. Futbol Ligi müsabakasına giderken, Havza ilçesinde kafileyi taşıyan otobüs, 61 AC 535 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti.