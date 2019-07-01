Samsunspor'un 54. kuruluş yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı
1 saat önce
Samsunspor'un 54. kuruluş yıldönümü büyük coşkuyla kutlandıSAMSUN - TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıldönümünü taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.
Samsunspor
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
'un 54. kuruluş yıldönümü büyük coşkuyla kutlandı
SAMSUN - TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıldönümünü taraftarlar büyük coşkuyla kutladı.
30 Haziran 1965 yılında kurulan Yılport Samsunspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Atakum
ilçesi Adnan Menderes
Bulvarı üzerindeki Çobanlı İskelesi'nde toplanmaya başlayan binlerce taraftar sahil boyunca yan yana dizildi. Havanın kararmasıyla birlikte taraftarlar, kulübün kuruluş tarihi olan 1965 tane meşale yaktı. Meşalelerden çıkan dumanlar ise şehri adeta kırmızıya bürüdü. Kutlamaların ardından taraftarlar dağıldı. Kutlamalara, Yılport Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeler, Tahsin Raci Kosif, Suat Çakır, Kadir Gürkan, Osman Arslan
, Hayri Şen, Haluk Tan
, Ayşegül Özkaraduman ve Serdar Bayramkaya da katıldı.
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