Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

- Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı Samsunspor'un kuruluşunun 55. kuruluş yıl dönümü düzenlenen coşkulu etkinlikle kutlandı.

- Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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SAMSUN - Samsunspor'un kuruluşunun 55. kuruluş yıl dönümü düzenlenen coşkulu etkinlikle kutlandı.

Nuri Asan Tesisleri'nde 20.55'te yapılan 55. yaş günü etkinliğine çok sayıda taraftar katılım gösterdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Ertuğrul Sağlam öncülüğünde meşale yakarak slogan ve marşlarla Samsunspor'un doğum gününü kutladı. O sırada tesislerden havaya atılan havai fişeklerle rengarenk görüntüler oluştu. Taraftarlar etkinlik sonunda da oluşturdukları konvoylarla kutlamaları sürdürdü. Etkinlikte açıklamalarda bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Bugün Samsunspor için çok özel bir gün. Her sene 30 Haziran'da kuruluş yıl dönümü kutlanıyor ama bu sene tabi rakam olarak da 55. Şehrimizin rakamı ve 55. yılın aynı zamanda federasyon tarafından bugün sonlandırıldığı yani oynanmayacağının açıklanması da bir şekilde bizim bir üst lige çıkışımızın ilanı oldu. Onun da bugüne denk gelmesi ayrı bir keyif. Bütün bunları bir araya toplarsak bugün gerçekten Samsunluların, Samsunsporluların mutlu olması için, takımlarıyla gurur duyması için çok güzel bir gün. Amacımız bu Süper Lig yolculuğunun ilk bölümünü bugün tamamladık. İkinci bölümde önümüzdeki sezon başlayacak. Bundan sonrada inşallah Süper Lig'e çıkarak bu güzel şehre, bu güzel insanlara, bu güzel taraftara Süper Lig'deki o mutlu günleri tekrar yaşatacağız inşallah" şeklinde konuştu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Samsunspor, oynanan 28 haftada 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 73 puan ile lider durumda.

Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika Spor
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