Samsunspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika Spor

Samsunspor'un ilk yarı karnesi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor, ilk yarıyı 40 puanla ikinci sırada tamamladı.

Samsunspor'un ilk yarı karnesi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor, ilk yarıyı 40 puanla ikinci sırada tamamladı. Takımda Nurullah Aslan en çok forma giyen oyuncu olurken, Bahattin Köse de 15 golle takımın gol kralı oldu.


2019-2020 sezonunda kırmızı-beyazlı takımda Nurullah Aslan bu sezonun ilk yarısında en fazla sahada kalan isim olarak öne çıktı. Toplam 21 futbolcunun görev aldığı ligde Nurullah Aslan geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek bin 530 dakika sahada kaldı. Nurullah Aslan'ı, 15 maçta bin 350 dakika ile Yalçın Kılınç ve 15 karşılaşmada bin 341 dakika ile de Caner Arıcı takip etti.


Sezonun ilk yarısında takımda en golcü isim Bahattin Köse oldu. Bahattin Köse forma giydiği 15 maçta 15 kez ağları havalandırdı. Bahattin Köse'yi, 7 golle Atabey Çiçek, 5 golle İlyas Kubilay Yavuz, 3 golle Gökhan Alsan, 2 golle Guido Koçer ve birer golle de Caner Arıcı, Ferhat Çulçuoğlu, Ramazan Çevik, Samet Asatekin, Enes İslam İlkin, Samed Hakan Kılıç ve Ahmethan Köse takip etti.


Ligin ilk yarı maçlarında takımda Caner Arıcı 6 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Takımda Ferhat Çulcuoğlu 1 kırmızı ve 2 sarı kart, Erkam Reşmen 4, Atabey Çiçek 3, Nurullah Aslan, Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz ve Ahmethan Köse ikişer, Gökhan Meral, Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan ve Ramazan Çevik ise birer sarı kart gördü. - SAMSUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Bahattin Köse, Caner Arıcı, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Muslera, Gökhan Çıra'ya karşı haklı çıktı! İşte olaylı maçın raporu
Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı

Son Dakika Haberleri
20:57 Son Dakika | Tuzlaspor-Galatasaray karşılaşmasına ilişkin sevkler açıklandı! - Son Dakika Spor
20:56 Galatasaray ve Fenerbahçe PDFK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor
20:44 Sadık Çiftpınar ameliyat oldu - Son Dakika Spor
20:44 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
20:40 Muhammed Emin Sarıkaya: Bu sene şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum - Son Dakika Spor
20:33 Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor
19:18 Derbide yok! PFDK, Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]