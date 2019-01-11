Son Dakika Haberleri: Samsunspor'un Kalesi Emin Ellerde

Samsunspor'un Kalesi Emin Ellerde

40 dakika önce

Yılport Samsunspor'un kalecileri Ahmet Altın, Furkan Köse ve Nurullah Aslan, Kaleci Antrenörü Şanver Göymen eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Samsunspor'un Kalesi Emin Ellerde, System.String[]
Yılport Samsunspor'un kalecileri Ahmet Altın, Furkan Köse ve Nurullah Aslan, Kaleci Antrenörü Şanver Göymen eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren takım, ligin ikinci yarısında kalesini Ahmet Altın, Furkan Köse ve Nurullah Aslan gibi yetenekli isimlere emanet edecek. 3 kaleci de antrenmanlarda gösterdikleri performansları ile Kaleci Antrenörü Şanver Göymen ve Teknik Direktör Taner Taşkın'ın gözüne girmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlı takım, 5 senedir kalesini koruyan Furkan Köse ile bu sezon da yoluna devam ediyor. Furkan Köse'nin yanına sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Ahmet Altın'ı ve sezonun ikinci yarısında da Erbaaspor'dan Nurullah Aslan'ı transfer ederek kalesini sağlama aldı.

Furkan Köse bu sezon oynadığı 7 maçta 630 dakika sahada kalırken kalesinde 7 gol gördü. Ahmet Altın ise oynadığı 10 maçta 900 dakikada 6 gol yedi. Furkan Köse bu sezon 3 maçta kalesini gole kapatırken, Ahmet Altın ise 6 maçta gol yemedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Antalya, Ahmet Altın, Samsunspor, Furkan Köse, Spor
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