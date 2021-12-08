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Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur" - Son Dakika

Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

08.12.2021 12:51

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un takım kaptanı Yasin Öztekin, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un takım kaptanı Yasin Öztekin, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Yasin Öztekin, AA muhabirine, ligde her takımın inişli çıkışlı dönemlerinin olabileceğine işaret etti.

Son 4 haftada 10 puan toplayarak takım olarak çıkış yakaladıklarına dikkati çeken Yasin, "Alınan galibiyetlerle takım içinde havamız iyi, öz güvenimiz yerine geldi. Tabii ki rehavete kapılmaya gerek yok, sonuçta lig uzun bir maraton." dedi.

Ligin ilk devresinin bitimine 4 hafta kaldığını, bu hafta lider Ankaragücü ile karşılaşacaklarını belirten Yasin, "Bu maçlara iyi hazırlanıp, iyi konsantre olup, eğer hedefe ulaşmak istiyorsak her hafta yüzde 100'ümüzü verip 3 puanları toplamamız lazım. İnşallah galibiyetlerimize Ankaragücü ile devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Golcü oyuncu, Samsun'a şampiyonluk hedefiyle geldiğini dile getirerek, "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Geçen yıl çok inandık çok istedik ama maalesef başaramadık. Bu yıl biraz geriden geliyoruz. Hatalarımız oluyor, kötü oynadığımız dönemler oluyor, sonuçta lig uzun maraton. Her hafta iyi mücadele edip puanları toplayarak geriden gelip şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Futbolun taraftarsız olmadığını vurgulayan Yasin Öztekin, şunları kaydetti:

"Takım kaptanı olarak taraftarları tribünleri doldurmaya davet ediyorum. Gelsinler, bize destek olsunlar. Ben Samsun'a geldiğim ilk günden itibaren bireysel olarak sahada en iyisini yapmaya çalıştım. Bazen çok iyi oynuyorsun, bazen performansın iyi olmuyor. İnişli çıkışlı dönemler her futbolcuda oluyor. Benim de böyle dönemlerim oldu ama ne olursa olsun, taraftarlarımız bize inanmayı ve güvenmeyi asla bırakmasın. İyi bir hava yakaladık. Bizi özellikle Ankaragücü maçında 90 dakika desteklesinler, biz de onların desteği ile 3 puanı alalım."

Öte yandan Samsunspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlıkları bulunan Recep Burak Yılmaz, Alen Melunovic, Ismael Diomande, Kovin Boli ve Hasan Kılıç katılmadı, hafif sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile Vukan Savicevic ise takımdan ayrı koştu.

Yasin Öztekin: Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur
Yasin Öztekin: Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur
Yasin Öztekin: Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur
Yasin Öztekin: Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur

Yasin Öztekin, Ankaragücü, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasin Öztekin: 'Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur' - Son Dakika


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