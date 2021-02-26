Samsunspor'un namağlup serisi 10 maça çıktı - Son Dakika

Samsunspor'un namağlup serisi 10 maça çıktı

26.02.2021 10:29
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Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettirdi.

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak namağlup serisini devam ettirdi.

Bu sezon yükseldiği Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Ligde oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 9'unu kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. Bu 10 mücadelede rakip filelere 25 gol atan Samsunspor, kalesinde ise 8 gol gördü.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla Balıkesirspor'u dış sahada 3-1, Boluspor'u evinde 1-0, Ankaraspor'u deplasmanda 2-1, Adanaspor'u evinde 2-1 ve Altay'ı da sahasında 1-0 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul'daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 2-2 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, Bandırmaspor'u evinde 3-1, Akhisarspor'u deplasmanda 4-1, şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor'u da dışarıda 1-0 ve Eskişehirspor'u da kendi sahasında 6-1 yendi.

Geride kalan 23 haftada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 49 puanla lider Giresunspor'un 4 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Samsunspor, geride kalan haftalarda 41 gol bulurken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Pazar günü saat 13.30'da Keçiören Aktepe Stadyumu'nda ligin iddialı takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Müsabakayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor'un namağlup serisi 10 maça çıktı

Samsunspor, Spor Toto, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un namağlup serisi 10 maça çıktı - Son Dakika Spor


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