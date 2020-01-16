Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı

20 dakika önce

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, Göztepe'den Veli Çetin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı, System.String[]

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, Göztepe'den Veli Çetin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza törenine Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan Mustafa Aztopal, "Şampiyonluklar yaşamış, yaşına göre son derece deneyimli bir kardeşimizi kadromuza kattığımız için mutluyuz. Veli'nin bu seneki hedeflerimize ulaşmamızda bize büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum" dedi.


Y. Samsunspor'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten Veli Çetin ise, "Samsunspor, Süper Lig'i hak eden bir takım. Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda tanıdığım arkadaşlarım olduğun için uyum sorununu hızlı bir şekilde aşacağıma inanıyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı
Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor Başörtüsüz fotoğrafları yayınlanan hakem, İran'a gidemiyor

Son Dakika Haberleri
18:20 Galatasaraylı futbolcu Belhanda: "Galatasaray'da kalacağıma bahse girerim" - Son Dakika Spor
18:19 Jurgen Klinsmann'ın Bayern Münih'teki En İyi Anları - Son Dakika Spor
18:19 Leo Messi ve Frenkie de Jong 2019'da Şampiyonlar Ligi'nin En İyi 11'inde - Son Dakika Spor
18:19 PSG'nin Monaco Galibiyeti Sonrası Soyunma Odası Görüntüleri - Son Dakika Spor
18:19 Prosinecki: "Mensah'ı tamamen gözden çıkarmadık" - Son Dakika Spor
17:24 Younes Belhanda ayrılık iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika Spor
17:16 Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 18:24:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor Veli Çetin ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]