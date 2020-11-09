Samsunspor yabancı oyunculardan verim alamadı - Son Dakika

Samsunspor yabancı oyunculardan verim alamadı

09.11.2020 13:55
Samsunspor yabancı oyunculardan verim alamadı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni transfer edilen yabancılardan ikisinin sakat ve diğerlerinin performanslarının düşük olması nedeniyle geçen seneki takımla mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, yeni transfer edilen yabancılardan ikisinin sakat ve diğerlerinin performanslarının düşük olması nedeniyle geçen seneki takımla mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına, yabancı oyuncuları sahada göremedikleri için performanslarını değerlendiremediğini aktardı.

Tomane ve Kevin Boli'nin sakatlığının uzun sürdüğüne dikkati çeken Sağlam, "Ciddi sakatlıkları vardı. Edwin Gyasi sakatlıktan tam çıktı derken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Freddy Plumain 'tam takıma alışıyor' derken o da Kovid-19'a yakalandı ve ondan sonra toparlanması biraz zaman aldı. Guy Serge Yameogo da genç bir kardeşimiz. Kısa vadede çok büyük beklentimiz yok. Baktığımız zaman maçlarımızı sadece tek yabancı oyuncu ile oynuyoruz." dedi.

Yabancı oyunculardan bu şanssızlıklardan dolayı en az faydalanan takımlardan biri olduklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Tabiri caizse geçen seneki takımla oynuyoruz. Kerem Can Akyüz, Vukan Savicevic ve Nadir Çiftçi'nin de katkılarını göz ardı etmemek lazım. Ama inşallah onlar da bu sıkıntılı süreci aşacaklar. Beklentimiz Boli ve Tomane'nin takımla antrenmanlara başlaması. Fiziksel olarak bir an evvel onları da takım seviyesine çıkartmamız lazım. 'Milli takım arasını hep beraber iyi geçirip, ondan sonra daha geniş ve alternatifli kadroyla oynama şansı elde edebiliriz' diye bir beklentimiz var. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bu beklentilerimiz karşılık bulur."

Sağlam, takımda 16 oyuncunun farklı zamanlarda Kovid-19 geçirdiğine ve diğer takımların da aynı sıkıntıyı yaşamaya başladığına işaret ederek, "Şimdi görüyorsunuz birçok takım da artık bizim geçirdiğimiz o süreçleri yaşamak zorunda kalıyor. İnşallah kimse bu Kovid-19'dan bir sıkıntı yaşamaz ama maalesef bunlar yaşanıyor. Bundan sonra her şeyin daha iyi olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Yabancı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor yabancı oyunculardan verim alamadı - Son Dakika Spor


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