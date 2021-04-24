Samsunspor, yarın Boluspor'a konuk olacak

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor, yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

Bolu Atatürk Stadı'ndaki müsabaka yarın saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 61 puan ve averajla Adana Demirspor'un ardından üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Direkt Süper Lig'e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen ve Giresunspor ile Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyen kırmızı-beyazlı ekip, Beypiliç Boluspor müsabakasını kazanarak yeniden ilk iki sırada yer almanın hesaplarını yapıyor.

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Tomane, Beypiliç Boluspor maçı kadrosunda yer almıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Samsunspor 1-0 kazanmıştı.