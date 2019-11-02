Son Dakika Haberleri: Samsunspor Zonguldak'ta efsanevi futbolcuyu unutmadı
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Samsunspor Zonguldak'ta efsanevi futbolcuyu unutmadı

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor maçı için Zonguldak'a gelen Samsunspor kafilesi otele yerleşmeden ilk olarak trafik kazasında kaybettikleri Samsunsporlu Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.

Samsunspor Zonguldak'ta efsanevi futbolcuyu unutmadı, System.String[]

Zonguldak Kömürspor maçı için Zonguldak'a gelen Samsunspor kafilesi otele yerleşmeden ilk olarak trafik kazasında kaybettikleri Samsunsporlu Zonguldaklı futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun mezarını ziyaret etti.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'da mücadele eden Zonguldak Kömürspor, pazar günü sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Maç için Zonguldak gelen Samsunspor kafilesi ilk olarak otele yerleşmeden ilk önce 1989 yılında Malatyaspor deplasmanında oynanacak maç öncesinde trafik kazası geçiren Samsunspor kafilesinde yer alan ve bu kazada vefat eden Zonguldaklı efsanevi futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Samsunspor kafilesinin bu anlamlı davranışı Kırmızı Lacivertli taraftarlardan takdir topladı.Ziyarette Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, teknik heyet ve futbolcular yer aldı. Samsunspor kafilesi Zonguldak Belediyesi Asri Mezarlığı'nda Muzaffer Badalıoğlu için dua etti. - ZONGULDAK

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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