Samsunsporlu Adanır, KKTC Kabri Başında Anıldı

Kıbrıslı Türklerin futboldaki gurur kaynağı, Türkiye
liglerindeki temsilcisi Mete Adanır, ölümünün 30 yıl dönümünde Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.
Türk spor tarihine "futbol şehitleri" olarak geçen Mete Adanır, takım arkadaşlarıyla birlikte Malatya
deplasmanına giderken, Samsun
'un Havza
ilçesi yakınlarında otobüslerinin bir kamyonla çarpışması neticesinde 20 Ocak 1989 tarihinde 27 yaşında yaşamını yitirmişti. Mete Adanır, kazanın 30. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ndeki (KKTC
) kabri başında anıldı. Törene, Mete Adanır'ın KKTC'de futbol oynadığı Doğan Türk
Birliği futbolcuları ve yöneticileri, Kıbrıslı spor yazarları, sevenleri ve ailesi katıldı. Törende konuşan Mete Adanır'ın ağabeyi Eralp Adanır, Mete'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acılarının hala taze olduğunu söyledi. Eralp Adanır, ağabeyi Mete Adanır'ın hatırasını yaşatmak için aile ve vakıf olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve göstermeye devam ettiklerini belirtti.
Doğan Türk Birliği kulüp Başkanı Bayar Piskobulu da Mete Adanır'ı yaşatmanın kendilerinin görevi olduğunu belirterek, "Mete bizim için bir idoldür, bir semboldür. Hep öyle de kalacaktır. Onu adını gelecek nesillere yaşatmak, Mete gibi bir sporcuyu örnek göstermek bizler için gurur kaynağıdır. Kazada yaşamını kaybeden tüm Samsunspor
kulübü ve çalışanlarının ruhları şad olsun" ifadedelerini kullandı. Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü'de yaptığı konuşmada Mete Adanır ile aynı mahallenin çocukları olduklarını futbolcu oluşunun dışında Mete'nin çok centilmen bir kişiliği olduğu Metemizin önünde saygı ile eğiliyor, Ruhları Şad olsun" diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Mete Adanır kabri başında saygı duruşunda bulunularak, dualar edildi. - LEFKOŞA