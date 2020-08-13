Samsunsporlu basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor Basketbol Kulübü A Takımı oyuncuları 2020-2021 sezonu öncesi VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Samsunspor Basketbol Kulübü A Takımı oyuncuları 2020-2021 sezonu öncesi VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Samsunspor Basketbol Kulübü A Takımı oyuncularının yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde yapıldı. Kontrollerde ilk olarak kan değerlerine bakılan basketbolculardan Berkay Sinirlioğlu, Uğur Can Aksoy, Fatih Can Titiz, Can Özcan, Berkay Çıvgın, Mert Ali Sert, Berkcan Keskindemir ve Miraç Emre Sürücü ardından eko-efor testine tabi tutuldu. Sporcular kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye muayenelerinden geçerek kontrollerini tamamladı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:44

Kaynak: İHA

Son Dakika

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı

Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi

İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü

Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı

Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde

Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek

Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü

4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış