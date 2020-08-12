Samsunsporlu Burak Yılmaz: "Tek hedef Süper Lig"

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in yeni ve iddialı ekiplerinden Samsunspor'un defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz, tek hedeflerinin Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren kırmızı-beyazlılar yeni transferler, kiradan dönen oyuncular ve mevcut kadrosundaki isimlerle çalışmalara devam ediyor. Geniş bir kadroyla hazırlıklara devam eden Samsunspor'da geçen sezon devre arasında takıma katılan ve beklentileri boşa çıkartmayan Recep Burak Yılmaz, hem kampı değerlendirdi hem de önemli açıklamalarda bulundu.

Kampın yoğun geçtiğini belirten Recep Burak Yılmaz, "İlk ve ikinci etap olmak üzere yaklaşık 15 gündür buradayız. Olması gerektiği gibi yoğun geçiyor. Çünkü geçen sezondan daha zorlu bir sezon bizi bekliyor. Hedeflerimiz büyük. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok çalışmak lazım. Biz de Ertuğrul Sağlam hocamızın verdiği taktikleri, direktifleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Yeni transferlerle uyum sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum"

Takımda uyum sorunun olmayacağını ifade eden Recep Burak Yılmaz, "Takıma yeni gelen Vukan Savicevic oldu. Erhan Kartal ve Onur Eriş takıma yabancı değiller ama ben yeni tanıştım. Yeni gelen arkadaşlarla birlikte büyük bir uyum sorunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun üstesinden gelebilecek bir takımız. Yeni gelenler olacak ama geldiklerinde uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. Çünkü güzel bir ortamımız var. Onlar da bu ortamı yakalayınca uyum sorunu ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

"Tek hedefimiz Süper Lig"

Hedeflerinin Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e çıkarmak olduğunun altını çizen Recep Burak Yılmaz, "Bu sezon ki hedefimiz TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak. Onun için çok çabalıyoruz ve çalışıyoruz. Başkanımız Yüksel Yıldırım, Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam da bize bu konuda desteği çok büyük. Tek hedefimiz Samsunspor taraftarının olması gerektiği yere yani Süper Lig'e çıkmak. Geçen sezon şampiyon olduk ve önümüzdeki sezon da şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kariyerinde ilk kez TFF 1. Lig'de oynayacağını belirten Recep Burak Yılmaz, şunları söyledi:

"İlk kez TFF 1. Lig'de oynayacağım. Benim için farklı bir deneyim olacak ama üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Kendime bu konuda güveniyorum. Takımımızda da çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Onların da desteğini alacağım." - SAMSUN