Son Dakika Haberleri: Samsunsporlu Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız
Son Dakika Spor Haber

Samsunsporlu Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız

39 dakika önce

Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncularından Erkam Reşmen, bu yıl şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Samsunsporlu Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız, System.String[]
Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncularından Erkam Reşmen, bu yıl şampiyon olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.
TFF 2'nci ligde mücadele eden Yılport Samsunspor'un formasını gururla taşıdığını belirten Erkam Reşmen, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü armasında taşıyan bu camianın formasını gururla taşıyorum. Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız yolda bunu büyük taraftarımızla birlikte başarabileceğimize ben ve takım arkadaşlarımın inancı tam. Geriye bakmaya gerek yok. Biz yaşadığımız tecrübeyle bir yıl gecikmeli de olsa bu sezon şampiyon olacağız ve Yılport Samsunspor'u hak ettiği yere, yani Süper Lig'e taşıyacağız. İmza attığım günden bugüne kadar terimin son damlasına kadar savaştım ve nasip olursa uzun yıllar bu kırmızı-beyazlı forma altında şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bize her zaman destek olan taraftarımız, ilk günden beri arkamızda olan değerli başkanımız ile yönetimimiz, tecrübesiyle bize güç katan teknik ekibimiz ve hepsi birbirinden değerli takım arkadaşlarımla bunu hep birlikte başaracağız" dedi.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:26 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Erkam Reşmen, Samsunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


18 yaşındaki futbolcu Yağız Kandemiroğlu, madenci oldu Kolarov'dan Roma'ya rest: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum Chelsea'de Lampard dönemi resmen başladı Neymar'ın istekleri dudak uçuklattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsunsporlu Erkam Reşmen: Birlikte başaracağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]