Samsunspor'un forveti Coureur: "Süper Lig için elimden geleni yapacağım" - Son Dakika

Samsunspor'un forveti Coureur: "Süper Lig için elimden geleni yapacağım"

09.03.2021 15:43
Samsunspor'un forveti Coureur:

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un Martinikli forvet oyuncusu Mathias Couruer, hedefleri olan Süper Lig için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un Martinikli forvet oyuncusu Mathias Couruer, hedefleri olan Süper Lig için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Devre arasında Samsunspor kadrosuna katılan Mathias Coureur, kulübün medya ekibinin sorularını yanıtladı. Samsunspor'dan transfer teklifi alınca neler hissettiğini ifade eden Mathias Couruer, "Samsunspor gibi büyük bir kulüpten teklif almış olmak, Samsunspor gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmiş olması beni çok mutlu etti. Kendimle gurur duydum. Kevin Boli'yi aradım. Çünkü kendisiyle daha önceden tanışmışlığım vardı. Burada çok güzel bir proje olduğunu ve kesinlikle imza atmam gerektiğini söyledi. Kariyerimde çok güzel anlara ve güzel işler başarabileceğimi söyledi. Bu sebepten dolayı düşünmeden imza atmam gerektiğini söyledi. Bende tam olarak bunu yaptım ve vermiş olduğum karardan çok mutluyum" dedi.

Şehir ve takım arkadaşlarına uyum sürecini de değerlendiren Mathias Couruer, "Şehri gezmeyi çok fazla fırsatım olmadı. Ama eşimle ve ben burada olmaktan çok mutluyuz. Futbola tamamen odaklandığımdan dolayı şehri gezme gibi bir fırsatım olmadı. Umarım ilerleyen günlerde boş vaktim olur ve şehrin güzelliklerini kültürüyle birlikte öğrenme fırsatım olur. Kesinlikle yemeklerini çok beğeniyorum. Öncelikle takım arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geldiğim ilk günden beri bana çok iyi davrandılar. Genel Menajerimiz olsun, Teknik Direktörümüz olsun, tercümanımız olsun, kulüpteki tüm çalışanlar olsun hepsine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bana karşı davranışları benim buraya adaptasyonumu çok kolaylaştırdı. Ayrıca Fransızca konuşan oyuncular olduğu için de buraya adaptasyonumu ayrıca kolaylaştırdı. Umarım bende diğer insanlarla konuşabilmek için biraz daha Türkçe öğrenip çok daha iletişim içerisinde olabilirim. Hepimizin aynı hedef doğrultusunda olduğumuzu düşünüyorum ve buda çok güzel bir şey. İlk maçımda stadyuma giderken çok fazla oynama isteğim vardı. Keşke stadyumda taraftarlarımız olsaydı. Çünkü sosyal medyada almış olduğum mesajlarda ve gördüğüm videolarda stadyumun dolu şeklini çok gördüm. Tabi buda seni oynamaya iten bir güç oluyor. Oynama isteğin çoğalıyor. Buraya geldiğimde sadece taraftarlarımızla birlikte oynayabilmenin hayalini kurmuştum" diye konuştu.

"Süper Lig için elimden geleni yapacağım"

Kariyer hedefleri hakkında da açıklamalarda bulunan Coureur, şunları söyledi:

"Kesinlikle çok net bir hedefim var. O da Süper Lige çıkabilmek. Bunu sadece kulübün değil tüm şehri istediğini düşünüyorum. Benim bir gol hedefim yok ama bana verilen tüm zamanlarda ve bana verilen tüm şansları değerlendirerek takımıma maksimum düzeyde yardımcı olmak istiyorum. İnşallah çok fazla gol atma fırsatım olur ama önemli olan Süper Lige çıkabilmek. Kariyer hedefim olarak da Samsunspor'da birkaç yıl daha oynayıp Süper Lig'de Samsunspor için savaşmak ve Avrupa kupaları için oynamak isterim. Bazı arkadaşlarımla sahip olmuş olduğumuz bir yardım kuruluşumuz var. Parası olmayan, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı oluyoruz. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama insanlara yardım eden bir pozisyonda olurdum. Yani insanlara yardımcı olabilecek bir pozisyonda olmak isterdim. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Beni desteklediklerini hissediyorum. Tesislerimize gelip Bandırmaspor maçı öncesi bizi desteklemişlerdi. Bu çok güzel bir duyguydu ve umarım onları stadyumda aynı şekilde görme fırsatım olur. Şahsım olarak bende onlara bir söz veriyorum. Her zaman oynamış olduğumuz bütün maçlarda yüzde 100'ümü verip takıma yardımcı olup, Süper Lige çıkışında elimden geleni yapacağım. Umarım ligin sonunda hedefimize ulaşır ki bunu gerçekten çok istiyorum. Şehrin merkezinde bu kutlamaları yapıp, taraftarımızla buluşma fırsatımız olur ve Süper Lige çıkışımızı kutlarız. Umarım burada uzun yıllar birlikte oluruz. Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum." - SAMSUN

Samsunspor'un forveti Coureur: Süper Lig için elimden geleni yapacağım
Samsunspor'un forveti Coureur: Süper Lig için elimden geleni yapacağım

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Samsunspor, Fransızca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un forveti Coureur: 'Süper Lig için elimden geleni yapacağım' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu
Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile Sevilla 2-2 berabere kaldı ve Alman ekibi çeyrek finale çıktı         
01:02
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi         
00:25
Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu         
23:07
Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu?         
20:01
Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti         
17:37
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti         
11:40
Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü         
11:24
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:33:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsunspor'un forveti Coureur: "Süper Lig için elimden geleni yapacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei