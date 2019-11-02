Son Dakika Haberleri: Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu'nu unutmadı
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Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu'nu unutmadı

6 saat önce

Yılport Samsunspor'da teknik heyet ve futbolcular, deplasmanda karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesi 30 yıl önce geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren eski futbolcuları Muzaffer Badalıoğlu'nun Zonguldak'taki kabrini ziyaret edip dua etti.

Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu'nu unutmadı, System.String[]

Yılport Samsunspor'da teknik heyet ve futbolcular, deplasmanda karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı öncesi 30 yıl önce geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren eski futbolcuları Muzaffer Badalıoğlu'nun Zonguldak'taki kabrini ziyaret edip dua etti.

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, teknik menajer Yücel Uyar, teknik heyet ve futbolcular; yarın deplasmanda karşılaşacakları Zonguldak Kömürspor maçı öncesi bu kentte bulunan eski futbolcuları Muzaffer Badalıoğlu'nun Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile deplasmanda oynayacakları maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışmış, kaza sonucu kırmızı beyazlı futbolcu Muzaffer Baladıloğlu hayatını kaybetmişti.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:17 Kaynak: DHA
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