Son Dakika Haberleri: Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Samsunspor A Futbol Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık taramasından geçti.

Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Samsunspor A Futbol Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık taramasından geçti.

Samsunspor A Futbol Takımı oyuncularından kaleci Ahmet Altın, Okan Dernek, Samet Asatekin, İlyas Kubilay Yavuz, kaleci Nurullah Aslan ve Samed Hakan Kılıç'ın VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldı.

Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan futbolculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları gerçekleştirildi. - SAMSUN
Samsunspor, Futbol, Samsun, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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