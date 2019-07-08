Son Dakika Haberleri: Samsunsporlu Okan Dernek: Daha güçlü döneceğim
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Samsunsporlu Okan Dernek: Daha güçlü döneceğim

1 saat önce

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Okan Dernek, 3 aylık bir tedavi sürecinin kaldığını ve yüzde yüz sahalara dönmek istediğini söyledi.

Samsunsporlu Okan Dernek: Daha güçlü döneceğim, System.String[]

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Okan Dernek, 3 aylık bir tedavi sürecinin kaldığını ve yüzde yüz sahalara dönmek istediğini söyledi.
Nisan ayında sol diz ön çapraz bağlarından ameliyat olan Yılport Samsunsporlu oyuncu Okan Dernek, tedavisini Samsun'da sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri'nde takımın sağlık ekibi tarafından tedavisini sürdüren Okan Dernek, bugün düz koşu yaptıktan sonra havuz tedavisi ve ardından fitness salonunda çalışmalarına devam etti.
Yaklaşık 3 ay sonra yüzde yüz hazır olacağını belirten Okan Dernek, "Sahalara tam olarak yüzde yüz dönebilmem için 3 ayım daha var. Çalışıyorum, sahalara dönebilmek ve bir daha sakatlık yaşamamak için boş durmuyorum. Burada da sağlık ekibimizle düzenli olarak çalışıyoruz. Daha güçlü döneceğime inanıyorum" dedi.
Bu sezon mücadeleci bir takım olacaklarını ifade eden Okan Dernek, "Bu sezon daha iyi ve mücadeleci bir takım olacağımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle hedeflediğimiz noktaya ulaşırız. Sakatlığım sürecinde yanımda olan aileme, başkanımız İsmail Uyanık'a, Samsunspor camiamıza ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca sakatlığımın her aşamasında benimle yakından ilgilenen kulüp doktorumuz Mehmet Özden başta olmak üzere sağlık ekibimizden Erdoğan Akçiçek, Zafer Aztopal, Oğuzhan Şimşek, Burak Erdem ve Salim Büyükgüler'e de teşekkür ediyorum" diye konuştu.


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:26 Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Samsun, Spor
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