Son Dakika Haberleri: Samsunsporlu Teknik Direktör ve Futbolcular Anılacak

Samsunsporlu Teknik Direktör ve Futbolcular Anılacak

2 saat önce

20 Ocak 1989 tarihinde deplasman maçına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Samsunsporlu teknik direktör ve futbolcular Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) törenle anılacak.

Samsunsporlu Teknik Direktör ve Futbolcular Anılacak, System.String[]
20 Ocak 1989 tarihinde deplasman maçına giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Samsunsporlu teknik direktör ve futbolcular Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) törenle anılacak.

Türk futbol tarihine 'O kara gün' diye geçen 20 Ocak 1989'daki trafik kazasının 30. yılı anma töreni, her yıl olduğu gibi bu yıl da Piazza AVM'de gerçekleşecek.

Malatyaspor deplasmanına giderken geçirilen trafik kazasında hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın anılacağı tören; 17 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da başlatacak.

'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' sloganıyla gerçekleşecek anma programına katılacak okullar çeşitli etkinlikler gerçekleştirecekler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:16 Kaynak: İHA

Spor
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