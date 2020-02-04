Samu Castillejo'nun Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dövmesi, sosyal medyayı salladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Samu Castillejo'nun Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dövmesi, sosyal medyayı salladı - Son Dakika Spor

Samu Castillejo'nun Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dövmesi, sosyal medyayı salladı

15 dakika önce

Milan'ın İspanyol kanat oyuncusu Castillejo'nun dövmesi sosyal medyada merak konusu oldu. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

Milan'ın İspanyol kanat oyuncusu Samu Castillejo'nun belindeki dövmesinin anlamı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Son oynanan Verona maçının 66. dakikasında Amrabat'ın müdehalesiyle yerde kalan Castillejo'nun o anlarda kameralara belindeki dövme yansıdı. Dövmede düz yazıyla yazılan 'Mamihlapinatapay' kelimesi ilk bakışta anlamlandırılamadı. İşin aslı ise daha sonradan ortaya çıktı.

EN ÇOK ŞEY ANLATAN KELİME

Mamihlapinatapay kelimesi 'bir kelimede en çok şey anlatması' sebebiyle Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini almıştı. Anlamı ise şu şekilde: "Her iki kişinin de yapan kişi olmak istemediği ancak yapılmasını istediği bir işi karşısındakinin yapmasını umarak karşılıklı bakışma"

Bu kelime Güney Amerika'da Şili - Arjantin sınırı yakınlarında Tierra del Fuego yerlilerinin konuştuğu fuegyan diline ait bir sözcük. Çok az sayıda bu dili bilen kişi olduğundan tercüme edilmesi aşamasında büyük zorluk yaşandığı geçmiş dönemde dünya basınına bile konu olmuştu.

(Sporx)

Samu Castillejo'nun Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dövmesi, sosyal medyayı salladı
Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:20 
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