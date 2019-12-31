SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yeni yıl mesajı yayımladı.

Aydın, mesajında, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken, yeni bir yıla umutla "merhaba" dediklerini belirtti.

Samsun Üniversitesi olarak geçmişi muhasebe edip geleceği planlayan bir üniversite olduklarını aktaran Aydın, akademik, kültürel ve sanatsal alanlarda daha da başarılı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Samsun Üniversitesi olarak yeni yılda yeni başlangıçlar yapacaklarına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha da güçlenen ve nitelikli toplum, nitelikli üniversite sloganıyla yola çıkan üniversitemizin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü eğitim öğretim neferliği bizler için büyük önem taşıyor. Akademik ve idari kadromuzun bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda göstermiş olduğu başarılarla kalitesini her geçen gün artıran üniversitemizin, 2020 yılında da bu güzel birliktelik içinde nice başarılara imza atacağına inanıyorum. Yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirecek 2020 yılının başta öğrencilerimiz ve personelimiz olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve başarılara vesile olmasını temenni ediyorum."