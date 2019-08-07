Son Dakika Haberleri: Samuel Chukwueze AFCON'dan Sonra İade Ediyor
Son Dakika Spor Haber

Samuel Chukwueze AFCON'dan Sonra İade Ediyor

1 saat önce

Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Chukwueze, Afrika Uluslar Kupası'ndan ayrılmasının ardından Villarreal eğitimine geri döndü. Chukwueze, Nijerya'nın 2018-19 sezonunda 10 gol atarak turnuvada üçüncü sırayı almasına yardımcı oldu.

Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Chukwueze, Afrika Uluslar Kupası'ndan ayrılmasının ardından Villarreal eğitimine geri döndü. Chukwueze, Nijerya'nın 2018-19 sezonunda 10 gol atarak turnuvada üçüncü sırayı almasına yardımcı oldu.
Villarreal, Nijerya, Afrika, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazişehir Gaziantep-Al Wakrah maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı
Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Serkan Reçber: Anton Nedyalkov tam Beşiktaş'a göre

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 20:07:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samuel Chukwueze AFCON'dan Sonra İade Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]