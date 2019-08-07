Samuel Chukwueze AFCON'dan Sonra İade Ediyor
1 saat önce
Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Chukwueze, Afrika Uluslar Kupası'ndan ayrılmasının ardından Villarreal eğitimine geri döndü. Chukwueze, Nijerya'nın 2018-19 sezonunda 10 gol atarak turnuvada üçüncü sırayı almasına yardımcı oldu.
Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Chukwueze, Afrika
Uluslar Kupası'ndan ayrılmasının ardından Villarreal
eğitimine geri döndü. Chukwueze, Nijerya'nın 2018-19 sezonunda 10 gol atarak turnuvada üçüncü sırayı almasına yardımcı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55
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