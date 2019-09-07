Son Dakika Haberleri: Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı
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Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı

18 dakika önce

Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı, System.String[]

Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı.


Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Samuel Eto'o, Süper Lig'de de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.


Toplam 144 maçta 108 kez rakip fileleri havalandırmayı başardığı Barcelona formasıyla 2006 ve 2009 yıllarında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu efsane, 2010'da da kupayı bu kez Inter ile kazanmayı başarmıştı.


118 kez giydiği Kamerun formasıyla da 58 gol atan Eto'o, ülkesiyle 2000 ve 2002'de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanırken 2000 Olimpiyatları'nda da altın madalya sevinci yaşamıştı.


Kamerunlu golcü; 2003,2004,2005 ve 2010'da olmak üzere 4 kez Afrika'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nün de sahibi oldu.


Son olarak Qatar SC forması giyen 38 yaşındaki efsane, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Real Madrid, Samuel Eto, Barcelona, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:30 
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