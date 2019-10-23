Son Dakika Haberleri: Samuel Eto'o'nun Barcelona Formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali Golleri
Son Dakika Spor Samuel Eto'o'nun Barcelona Formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali Golleri

Samuel Eto'o'nun Barcelona Formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali Golleri

1 saat önce

Kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi kazanan efsane forvet Samuel Eto'o, bunların ikisini Barcelona ile kaldırdı. Katalanlarla oynadığı iki finalde de ağları sarsan Eto'o nun 2006 Paris'te Arsenal'e ve 2009 Roma'da Manchester United'a attığı gollerini izliyoruz.

Kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi kazanan efsane forvet Samuel Eto'o, bunların ikisini Barcelona ile kaldırdı. Katalanlarla oynadığı iki finalde de ağları sarsan Eto'o nun 2006 Paris'te Arsenal'e ve 2009 Roma'da Manchester United'a attığı gollerini izliyoruz.

Samuel Eto'o'nun Barcelona Formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali Golleri

Samuel Eto, Barcelona, Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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