Samuel Eto'o'nun Barcelona Formasıyla Şampiyonlar Ligi Finali Golleri
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Kariyerinde üç Şampiyonlar Ligi kazanan efsane forvet Samuel Eto'o, bunların ikisini Barcelona ile kaldırdı. Katalanlarla oynadığı iki finalde de ağları sarsan Eto'o nun 2006 Paris'te Arsenal'e ve 2009 Roma'da Manchester United'a attığı gollerini izliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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