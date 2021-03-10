Samuel Paty: Fransız öğrencinin öldürülen öğretmen hakkında yalan söylediği ortaya çıktı - Son Dakika
BBC

Samuel Paty: Fransız öğrencinin öldürülen öğretmen hakkında yalan söylediği ortaya çıktı

10.03.2021 05:37
Samuel Paty: Fransız öğrencinin öldürülen öğretmen hakkında yalan söylediği ortaya çıktı, System.String[]

Fransa'da bir öğrenci, geçen yıl öldürülmeden önce öğretmen Samuel Paty hakkında doğru olmayan iddiaları yaydığını itiraf etti.

Fransa'da bir öğrenci, geçen yıl öldürülmeden önce öğretmen Samuel Paty hakkında doğru olmayan iddiaları yaydığını itiraf etti.

Samuel Paty adlı öğretmen Ekim ayında ifade özgürlüğü ile ilgili bir ders sırasında, Muhammed Peygamber'in karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmüştü.

Söz konusu öğrencinin şikayetleri sonrası Paty'ye karşı internette bir kampanya başlamıştı.

Öğrenci, o gün sınıfta olmadığını itiraf etti.

Fransa'da bu cinayet büyük tepki doğurmuş ve ifade özgürlüğünü desteklemek için ülke genelinde yapılan yürüyüşlere on binlerce kişi katılmıştı.

Resmi olarak adı verilmeyen 13 yaşındaki kız öğrenci, babasına Paty'nin, ifade özgürlüğü ve dini değerlere hakaret konusunu işlediği ders sırasında Muhammed Peygamber'in karikatürlerini gösterirken Müslüman öğrencilerden sınıftan ayrılmalarını istediğini söylemişti.

Fransız medyasının elde ettiği bilgiye göre öğrenci yetkililere verdiği ifadesinde, "Karikatürleri görmedim, bana onları gösteren sınıfımdaki bir kızdı" dedi.

Öğrencinin avukatı Mbeko Tabula Fransız haber ajansı AFP'ye verdiği demeçte, "Sınıf arkadaşları ondan sözcü olmasını istediği için, kendini kapana kısılmış hissettiği için yalan söyledi" dedi.

Öğrencinin babası, kızının anlattıkları üzerine öğretmeni şikayet etmiş ve olay ile ilgili sosyal medya kampanyası başlatmıştı. Paty'yi ve okulunu da teşhir etmişti.

Savcılar, cinayetten kısa bir süre sonra, Paty'ye karşı online kampanya ile cinayet arasında "doğrudan bir nedensel bağlantı" olduğunu söylediler.

18 yaşındaki fail Abdullakh Anzorov, saldırıdan kısa bir süre sonra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Daha sonra, tarih ve coğrafya öğretmenine karşı yürütülen kampanyanın, önceki günlerde yaşananların çarpıtılmış bir anlatısına dayandığı ortaya çıktı.





Önceki yıllarda ifade özgürlüğü üzerine benzer derslerde yaptığı gibi Paty, öğrencileri Muhammed Peygamber'in bir tasvirini göstermek üzere olduğu konusunda uyardı ve rahatsız olacağını düşünen herkesin gözlerini kapatabileceğini söyledi.

Öğrenci başlangıçta öğretmenin Müslüman öğrencilerden sınıfı terk etmelerini istediğini iddia etmişti. Buna itiraz ettiğinde ise okuldan uzaklaştırıldığını belirtmişti. Le Parisien gazetesine göre, halbuki öğrenci dersten önceki gün sürekli devamsızlık yaptığı gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmıştı.

Öğrencinin basına yansıyan ifadesine göre, babasını hayal kırıklığına uğratmamak için yalan söylediği anlaşılıyor. Babası, bu iddialara cevaben sosyal medyada iki video yayınlamıştı.

Salı günü Fransız radyosunda konuşan Paty'nin ailesinin avukatı, ailenin kızlarının söz konusu gün sınıfta olmadığını ve neden okuldan uzaklaştırıldığını bildiğini söyledi. Virginie Le Roy RTL radyosuna konuşan avukat, "Şimdi gelip, 'Üzgünüm, kızımın yalanlarına inandım' demek, ikna edici değil" dedi.

İki profesör polis koruması altına alındı

Ayrı bir gelişme olarak, öğrenciler tarafından İslamofobi ile suçlanan iki üniversite profesörü polis koruması altına alındı.

Geçen hafta Grenoble'daki Sciences Po Üniversitesi'ne iki profesörün adı ile "Faşistler dersliklerimizde, İslamofobi öldürür" yazılı afişlerin asılmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Fransa'da Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlène Schiappa, hayatlarının tehlikede olduğunu ve kampanyanın Samuel Paty'nin yaşadıklarını anımsattığını söyledi ve "Bu tür şeylere tahammül edemeyiz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Samuel Paty anısına düzenlenen törende gıyabında öğretmene Fransa'nın en yüksek şeref nişanı "Légion d'honneur" vermişti.

Konu, ülkede 2015 yılında mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Muhammed Peygamber'in karikatürlerini yayınlama kararı ve ardından gelen saldırı nedeniyle özellikle hassas.

Karikatürleri yayımlamasının ardından derginin Paris ofisinde 12 kişi radikal İslamcılar tarafından öldürüldü.

Fransa Ulusal Meclisi, ülkede gerçekleşen cihatçı saldırıların sebebi olarak gösterilen "aşırı İslamcı eğilimlerle mücadeleyi" amaçlayan yasa tasarısını geçen ay onaylamıştı.

Samuel Paty: Fransız öğrencinin öldürülen öğretmen hakkında yalan söylediği ortaya çıktı
Samuel Paty: Fransız öğrencinin öldürülen öğretmen hakkında yalan söylediği ortaya çıktı

Peygamber, Müslüman, Cinayet, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Samuel Paty: Fransız öğrencinin öldürülen öğretmen hakkında yalan söylediği ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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