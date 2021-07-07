Samuel Tetteh Adanaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ganalı oyuncu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, kadrosuna forvet hattından bir oyuncu ekledi. Turuncu-beyazlı ekip, Red Bull Salzburg'da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı forvet oyuncusu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı. Adanspor taraftarlara yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi.
(Süleyman Cenk İdaye/İHA)
Kaynak: İHA
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