Samuel Tetteh Adanaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ganalı oyuncu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, kadrosuna forvet hattından bir oyuncu ekledi. Turuncu-beyazlı ekip, Red Bull Salzburg'da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı forvet oyuncusu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı. Adanspor taraftarlara yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)