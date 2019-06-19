"SAMULAŞ'ta herhangi bir zam söz konusu değil"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, SAMULAŞ'ta herhangi bir zam konusunun söz konusu olmadığını bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, SAMULAŞ'ta herhangi bir zam konusunun söz konusu olmadığını bildirdi.



Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı 12. birleşiminin 1. oturumuna ait komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirilen komisyon toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SAMULAŞ) maliyetlerdeki artış, üniversite kampüs içi hattının devreye alınması, sistemin modernizasyonu ile altyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle 15 milyon liraya ihtiyaç duyulduğu ancak sermayenin yüzde 99,96'sı Büyükşehir Belediyesine ait olan SAMULAŞ'ın mali verilerinin incelenmesi neticesinde 5 milyon 400 bin lira borçlanmasının uygun görülmesi tartışıldı.



"Zam söz konusu değil"



Maddeye açıklık getiren Soğuk, böyle bir kredinin önümüzdeki süreç içerisinde ihtiyaç duyulması halinde kullanabilmesi için düşünüldüğünü belirtti. Soğuk'a cevap veren İYİ Partili Meclis Üyesi ise bu teklifin SAMULAŞ'ta zammın habercisi olduğunu öne sürdü. Bu iddiaya cevap veren Soğuk, "Zam söz konusu değil. Bu maddeden o çıkmaz. Böyle bir şey yok. İhtiyaç varsa zam yapılır zaten. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek doğru değil. Niyet okumaya gerek yok" dedi.



"Tramvay Temmuz ayında üniversiteye çıkıyor"



Komisyonda söz alan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ise, raylı sistemin Temmuz ayı içerisinde üniversite hattına yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı. 31 gündem maddesinin görüşüldüğü komisyonda 27 madde oy birliği, 2 madde oy çokluğu ile karara bağlanması için meclise havale edildi. 2 madde ise oy birliğe ile ilgili daireye iade edildi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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