SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika

SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci

17.12.2020 20:05
SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş.'de 514 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş.'de 514 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Aralık 2022'ye kadar geçerli yeni sözleşmeyle çalışanların maaş ve sosyal haklarında önemli oranda iyileştirme yapıldı.

Grev kararından vazgeçen Demiryol İş Sendikası, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı. Belediye binasında yapılan imza töreninin ardından maaş ve sosyal hakları artan 514 sendikalı SAMULAŞ çalışanı büyük sevinç yaşadı. Sözleşme ile ikramiye ve ücret zammında artış yapılırken, yemek yardımı, çocuk aile yardımı, vardiya ve mesai, yılda bir kez öğrenim, sosyal yardımlar içinde de doğum, askerlik ve evlilik yardımları hak kazanıldı. Törende, korona virüsünden hayatını kaybeden makinist Salih Türkmen de anıldı.

İkinci dönem toplu iş sözleşmesini imzalanmasının ardından 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz toplu iş sözleşmesiyle ilgili anlaştığımızı sanıyorduk ama grev kararı çıktı. Bu hiç hoş olmadı. Orta yolu bulma gayretinde olduk ve bulduk. Personelimiz, herkesten ve her şeyden önce bizim personelimizdir. Onları mahcup etmez, başlarını öne baktırmayız. Özellikle çalışan arkadaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Asıl olan SAMULAŞ'tır, hizmet verdiği halkımızdır. Belediyecilik ve işletme anlayışında önceliğimiz vatandaştır. Ondan sonra çalışanımız, sonra da bizler geliriz. Bu ilkeden de asla taviz vermeyiz. SAMULAŞ'taki sendika sorumluları, şube başkanları ve çalışanlarımızın dikkatine sunuyorum. Bundan sonraki oluşacak toplu iş sözleşmelerinde dikkate alınacak husus budur. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

"Yüksek performans bekliyoruz"

Pandemi sürecinde SAMULAŞ'ın 30 milyon lira zarar ettiğine dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, "Mali olarak da kapasiteye baktığımızda en çok destek verdiğimiz kuruluştur SAMULAŞ. Çünkü işletmesi çok pahalı bir sistemdir. 87 milyon TL giderimiz, 60 milyonun altında gelirimiz var. Dolayısıyla işçilerimize verilen net ücret, bir anlamda aslında bu giderlerin içinde büyük bir pay tutuyor. SAMULAŞ'ta personel maliyeti ise toplam giderler içindeki payı yüzde 60'ın üzerindedir. Bu şartlarda bu sözleşmeyi imzaladık. Öyle bir ücret politikası olmalı ki hem çalışanlarımız işlerini güzel yapmalı hem vatandaşa güzel hizmet üretelim, hem de mali yönden verimli yönetelim. Şuan toplu sözleşmede bunu gözetme gayretinde olduk. Çalışanlarımızdan daha yüksek bir performans bekliyoruz" diye konuştu.

"Personel, tramvay ve otobüs sayısı artacak"

SAMULAŞ'ın Samsun'da toplu ulaşımı yöneten bir kurum olduğunun altını çizen Başkan Demir, "Raylı sistemi, 80 otobüsümüzü SAMULAŞ yönetiyor. 5 tane daha tramvay alacağız. 33 tane de yeni otobüsümüz gelecek. Yeni araçlarımızla birlikte alacağımız personellerle sayımız muhtemelen 150 kişi daha artacak. Ayrıca toplu ulaşımda 2 yıl içinde çok ciddi değişimler olacak. Topyekun şehir sathını önümüze yatırarak 17 ilçeyi bütün olarak ele alan, toplanma ve dağıtım noktalarını yeniden planlayan, bulvarlarımızdaki trafik sıkışıklığını giderecek projelerimizi 2021'de hayata geçiriyoruz. Kavşakların düzenlenmesi ve görüntülenmesiyle ilgili proje bitti. İçişleri Bakanlığı'nda onayını bekliyoruz. Kavşakları düzenleyip yenileyeceğiz. Küçük olanları kaldırıyoruz. Trafiği yüzde 52 verimli hale getiren bir projeyi hayata geçiyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Demir'e teşekkür

Demiryol-İş Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Kaya ise imzalanan sözleme sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci dönem toplu iş sözleşmemizin Samsun, belediyemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Sayın başkanımız sizlere daha güzel kazanımlar sunmak isterdi ama ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar, pandemi sürecinde Demiryol-İş Sendikası olarak bizim asli görevimiz çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik haklarını geliştirmek olduğu gibi ülkemizin önemli olan değerlerine de sahip çıkmaktır. Bu hassasiyetimizi gözeterek sizlerin menfaatlerini korumak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Kıymetli başkanımız da bu işin değişik mecralara çekilmemesi adına bütün şartları zorlayarak sizlerin geçimini temin edecek hakkınızı vermek için elinden geleni yaptı. Kendisine sizler adına teşekkür ediyorum. Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Törende Demiryol-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Yaşar Aydın, Demiryol-İş Sivas Şube Başkanı Murat Kütük, Demiryol-İş Sivas Şube Sekreteri Ahmet Çakmak, Demiryol-İş Sivas Şube Mali Sekreteri Kemal Uzman, SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ve çalışanlar da hazır bulundu. - SAMSUN

SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci
SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci
SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci
SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Sivas, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam SAMULAŞ'ta toplu iş sözleşmesi sevinci - Son Dakika


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