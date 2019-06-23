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SAMULAŞ'ta "yaz" dönemi

40 dakika önce

Samsun'da ulaşım hizmetlerini sunan SAMULAŞ, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaz sefer programını uygulamaya başlayacağını duyurdu.

SAMULAŞ'ta
Samsun'da ulaşım hizmetlerini sunan SAMULAŞ, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaz sefer programını uygulamaya başlayacağını duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ), yaz döneminin başlaması ve okulların kapanmasıyla beraber değişen ulaşım talepleri doğrultusunda tramvay, ekspres ve ring hatlarında 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaz sefer programını uygulamaya koyacak. SAMULAŞ'tan yapılan açıklamada, tramvay, ring ve ekspres otobüslerinde yaz sefer programı uygulamasına geçildiği belirtilerek, "24 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi yoğun saatlerde tramvaylar 6 dakikada bir hareket etmeye başlayacak. Yine 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Belediyeevleri arası hizmet veren E1 ekspres otobüsleri yoğun saatlerde 10 dakikada bir karşılıklı hareket edecek. Belediyeevleri ile Baruthane-Kalkancı güzergahında hizmet veren E3 hattı yoğun saatlerde 10 dakika, Büyük Cami-Araştırma Hastanesi güzergahında hizmet veren E4 Ekspres hattı yoğun saatlerde 15 dakika, Ondokuzmayıs Üniversitesi-Araştırma Hastanesi-Otogar güzergahında hizmet veren E5 Ekspres hattı 10 dakika aralıklarla hareket edecek" denildi.

Terminal seferlerinde değişiklik yok

Açıklama ringlerde de yaz saati uygulaması nedeniyle değişiklikler yapıldığı belirtilerek, "Yaz aylarında şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşların etkilenmemesi için terminal hatları sefer saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak" denildi.

Teleferikte de yaz uygulaması

Açıklamada, Batı Park'ta yer alan Teleferik İşletmesi'nin de saatlerinin değiştirildiği belirtilerek, kış uygulamasında 12.00–21.00 saatleri arasında hizmet veren teleferiğin yaz uygulamasıyla birlikte 10.00 – 23.00 saatleri arasında hizmet vereceği kaydedildi. Tramvay, ekspres ve ringlere ait detaylı sefer programlarına Tramvay Gazetesi'nden veya SAMULAŞ'ın resmi internet sayfası 'www.samulas.com.tr'den ulaşabilecek. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Samsun, Güncel
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