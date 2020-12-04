SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı'ndan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı'ndan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama

04.12.2020 16:20
SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı'ndan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama, System.String[]

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu iş sözleşmesi sürecinde Demiryol-İş Sendikası'nın grev kararı aldığını bildirdi.

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu iş sözleşmesi sürecinde Demiryol-İş Sendikası'nın grev kararı aldığını bildirdi.

Tamgacı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını boyunca yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışanların şartlarını düzeltmeye, ekonomik koşullarında iyileştirmeler yapılmasına rağmen Demiryol-İş Sendikası temsilcilerinin arabuluculuk sürecinin son gününde personele oylama yaptırmadan yönetim olarak grev kararı aldığını belirtti.

Salgın dönemi yasakları nedeniyle SAMULAŞ bünyesinde örgütlü olan sendika ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Ağustos'ta başladıklarını anlatan Tamgacı, "Sendika temsilcileri ve SAMULAŞ yönetimi arasında yapılan görüşmelerde sosyal haklar, ücret artışları ve disiplin cezalarına ilişkin maddeler görüşülmüştür. Sendika, toplamda 2020-2022 dönemi için yüzde 400 artış oranlarına gelecek bir teklif sunmuştur. Akabinde SAMULAŞ'ın teklifini sendika yetkilileri değerlendirmeyerek uyuşmazlık ile görüşmeleri sonlandırıp masadan kalkmış ve arabuluculuk sürecini başlatmıştır. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamamıştır." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in tüm çalışanların ücret zam artışlarının, enflasyon artışının altında kalmaması yönünde görüşü bulunduğunu vurgulayan Tamgacı, şunları kaydetti:

"Ortalama yıllık enflasyon artışının yüzde 12-13'lerde gerçekleşmesine karşılık ilk 6 aylık dönemdeki sosyal haklarla beraber ücret zammı yüzde 15'ler civarında teklif edilmiş, geçmiş dönem toplu iş sözleşmesinde olmayan yeni sosyal haklar ilave edilmiş, diğer mevcut sosyal haklardaki artışlarla birlikte toplamda 2 yılın sonunda yüzde 47 artış olacak şekilde SAMULAŞ teklifte bulunmuştur. Tüm dünyayı sağlık açısından tehdit eden Kovid-19'un bir diğer olumsuz etkisi olan ekonomik daralma nedeniyle devletimizin olumsuz etkilenen şirketler için çıkardığı ve halen devam eden kısa çalışma ödeneğine şirketimiz de müracaat ederek yararlanmak durumunda kalmıştır. Bu süreçte diğer tüm özel sektör şirketleri küçülmek zorunda kalırlarken SAMULAŞ, şehrimizin ulaşım hizmetlerini aksatmamak ve pandemi sürecindeki sağlık tedbirlerini sağlayarak hizmetlerini sürdürmek için ilave personel alımı gerçekleştirmiştir. Sendika, grev oylaması yapılırsa ve 'greve hayır' kararı çıkması halinde yüksek hakeme gidileceği, buradan işverenin daha önceden verdiğini de alamayacaklarını üyelerine söylemiştir."

SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı'ndan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama

Enver Sedat, Enflasyon, Sendika, Grev, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAMULAŞ Genel Müdürü Tamgacı'ndan toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklama - Son Dakika


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