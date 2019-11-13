SAMULAŞ'tan ilkokul öğrencilerine toplu ulaşım eğitimi

Toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar ve davranış şekillerine ilişkin bilinçli nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürlüğü, yürüttüğü proje ile öğrenci eğitimlerine devam ediyor.



Toplu ulaşım araçlarında yaşanan davranış sorunlarına çözüm bulmaya çalışan SAMULAŞ Genel Müdürlüğü, geleceğin ebeveynleri olacak çocukları bilinçlendirmek için eğitim seferberliği başlattı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği 'Gelecek Nesiller Bilinçleniyor Projesi' kapsamında SAMULAŞ eğitmenleri, öğrencilerle 4. kez buluştu.



Startı Fahrettin Ulusoy İlkokulunda verilen projede her hafta bir ilkokul ziyaret edilerek öğrencilere görsel bilgiler veriliyor. Atakent İlkokulu ve Balaç İlkokulunun ardından SAMULAŞ eğitmenleri, bu hafta da Atakum Pelitköy Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okulun konferans salonunda ilkokul öğrencilerine toplu ulaşım araçlarını tanıtarak, kente, çevreye ve kent ekonomilerine faydalarını anlatan eğitmenler ardından otobüs ve tramvayların güvenli kullanılması, seyahat halinde uymaları gereken kurallar ve nasıl davranacakları konularında bilgi verdi.



Neşeli geçen eğitimde sorulara heyecanla cevap veren öğrenciler, otobüs ve tramvay maketlerine de büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, maketlerde şoför ve vatman olabilmek için birbiriyle yarıştı. Eğitimin ardından edindikleri bilgilerin işitsel ve görsel hafızalarında kalıcı yer alması için otobüslerle şehir gezisine çıkarılan öğrenciler, tramvaylarla da seyahat etti. SAMULAŞ hafif raylı sistem işletmesi ile bakım atölyesini de ziyaret ederek öğrenciler, son olarak teleferikle de seyahat etti.



Toplu taşıma eğitiminin önemine dikkat çeken sınıf öğretmeni Şenol Gülhan, SAMULAŞ eğitiminin çok yararlı olduğunu söyledi. Gülhan, "Bu tür eğitimlerin her okulda verilmesi lazım. Çocuklarımız toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken güvenlik ve genel kurallara uymaları gerekiyor. Ayrıca seyahat halindeyken de büyüklerine yer verme bilinci kazanmaları gerekiyor. O nedenle böyle bir eğitim projesi başlatan SAMULAŞ'ı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



Pelitköy Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu Müdürü Kadir Hapakaz ise otobüs ve tramvaylarda büyüklere saygının giderek azaldığını belirterek, bu tür sıkıntıların gelecekte yaşanmaması adına projenin büyük önem taşıdığını kaydetti. Müdür Hapakaz, "Toplu taşıma araçları çok sık kullanan birisiyim. İnsanlarımızdan kaynaklanan çok eksiklikler ve yanlışlıklar görüyorum. Mavi koltuklarda gençler otururken yaşlıların, engellilerin, çocuklu bayanların ve hastalarımızın ayakta seyahat etmeleri beni çok rahatsız ediyor. Demek ki bir yerde hata var. Bu sorunun gelecekte yaşanmaması adına proje çok önemli. Böyle bir projeye ve eğitime hakikaten büyük ihtiyaç olduğunu görüyor ve destekliyorum. Çünkü eğitim, küçük yaşta verilmelidir. SAMULAŞ da zaten ulaşımda güzel çalışmalara imza atıyor. İnşallah çocuklarımız bilinçli yetişecek ve nasıl yolculuk öğrenecek. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN