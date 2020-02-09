SAMULAŞ'tan kar mesaisi - Son Dakika
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SAMULAŞ'tan kar mesaisi

6 saat önce

Samsun'da dün itibarıyla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için SAMULAŞ ekipleri sabaha kadar tramvay seferi yaptı.

SAMULAŞ'tan kar mesaisi, System.String[]

Samsun'da dün itibarıyla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için SAMULAŞ ekipleri sabaha kadar tramvay seferi yaptı.


Yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun'da otobüs seferlerinde gecikmeler yaşanması nedeniyle SAMULAŞ ekipleri 2 tramvay ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine sabaha kadar yolcu taşıdı. Hastane, yurt ve üniversitenin bulunduğu kampüse giden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 24 saat görevinin başında bulunan ekiplerin yoğun mesaisi bu gece de devam edecek. SAMULAŞ ekipleri ayrıca ulaşımın aksamaması ve vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için gerekli yerlere ek seferler koyacak.


Samsunspor için ek sefer


Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Samsunsporun Afjet Afyonsapor ile oynayacağı maç için de ek otobüs seferleri konulduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsunspor taraftarlarımızın maça sorunsuz bir şekilde gidebilmesi için tramvay ve otobüslere ek seferler koyduk. Gençlik parkı ve ikinci bulvar güzergahından belediye otobüslerimiz stadyuma ek sefer yapacaktır" dedi.


Ray ısıtıcıları işe yaradı


Bu arada, Lojmanlar ve Tıp Fakültesi İstasyonları arasında bulunan ray ısıtıcıları çalışınca, kar yağışı tramvay işleyişine engel olamadı. Isıtıcılar sayesinde kar, raylara tutunamadı ve ulaşım sağlıklı bir şekilde devam etti. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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