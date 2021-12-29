Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika

Geçtiğimiz ay İstanbul Ataşehir'de mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz, sokak ortasında Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi.

"ÖLDÜREBİLECEĞİM BİR KADIN BEKLEDİM"

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. Boz, "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.

TUTUKLANDI

Annesinin de avukatlığını yaptığı sorguda anne Necla Yomralıoğlu oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edip gözlem altına alınmasını istese de o cani 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

BİRÇOK YERİNDEN DARBE ALMIŞ

Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmayı her detayıyla araştırdı. Mağdur Cengiz ailesinin de söyleyeceklerini bizzat dinledi. Dosyaya gelen ön otopsi raporu vahşetin boyutunu ortaya koydu. Talihsiz kadının sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

EVİNDE ÇOK SAYIDA KILIÇ BULUNDU

Ardından Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık kılıçların yeni bir suç oluşturması ihtimaline karşı İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı'ndan rapor istedi. Raporun sonucunda kesici aletlerin 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında suç teşkil ettiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK

Sabah'ın haberine göre soruşturmadaki tüm detaylar ince ince işlendi, titizlikle incelendi. Ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Boz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.